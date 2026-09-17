Moreno achaca averías ferroviarias a "falta de mantenimiento": "No hay preocupación ni ocupación" por parte de Puente

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno - EDUARDO PARRA-EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha achacado este jueves las averías que se producen en la red ferroviaria a la "falta de mantenimiento" y ha manifestado que "no hay preocupación ni ocupación" por parte del ministro de Fomento y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, y su equipo, lo que genera "un mal servicio".

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así después de que este jueves hayan quedado interrumpidos los AVE entre Córdoba y Málaga y los media distancia Sevilla-Málaga y Sevilla-Granada por una avería.

Moreno ha indicado que, por ejemplo, la línea Sevilla-Madrid "ha perdido prácticamente un 30% de sus viajeros; el Cercanías de Sevilla, que también es competencia del estado, ha perdido un millón de viajeros por la impuntualidad y las averías continuas, y ahora mismo además estamos en un apagón ferroviario en Andalucía", con las provincias de Jaén y Almería incomunicadas por ferrocarril.

"Esto es lo que estamos sufriendo, una falta de ocupación, de dedicarle tiempo, de preocupación y de eficacia y de gestión", según Juanma Moreno.

Ha manifestado que hace años, había una "puntualidad exquisita" en el transporte ferroviario y hoy es "una ruleta rusa, te montas en uno de los trenes y no sabes si vas a llegar, a qué hora vas a llegar y en qué situación".

Sobre el trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ha manifestado que, a día de hoy, "no ha asumido nadie ninguna responsabilidad y todas las investigaciones que nosotros conocemos, especialmente la de la Guardia Civil, que se ha hecho pública, habla de un fallo más que evidente en el mantenimiento y sustento de la línea ferroviaria".

"Todos los indicios apuntan que ha habido un problema de mantenimiento", ha añadido Juanma Moreno, quien ha insistido en criticar que "nadie haya asumido la responsabilidad".