Moreno acude a la zona cero del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba): "Ahora mismo todo son incógnitas"

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, acude a Adamuz (Córdoba) tras el incidente ferroviario - FRANCISCO J.OMO - EUROPA PRESS

ADAMUZ (CÓRDOBA), 19 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha afirmado este lunes respecto al accidente ferroviario de Adamuz que la situación es "muy triste" y que, "en un accidente de estas características, tan contundente, tan mortal y tan severo" todos los datos a recavar son, aún, "incógnitas". Por ello, ha trasladado un mensaje de "prudencia" ante el avance de la situación y ha augurado una noche en la que, durante los trabajos de los efectivos, "lamentablemente, aumente la cifra de fallecidos".

"No estamos acostumbrados a un accidente de estas características. En estos trenes viajan familias enteras, personas mayores, niños. En definitiva, personas de toda índole y probablemente de todas las edades", ha asegurado el presidente durante una declaración a medios en el lugar de los hechos, donde se ha desplazado para "conocer in situ" la situación tras el accidente.

Asimismo, ha enmarcado que se está trabajando con el equipo de rescate para reunir "los datos exactos" de fallecidos y heridos resultantes del accidente.

Además, ha asegurado que los vagones afectados han quedado en un estado "muy deteriorado, muy lamentable". "Son vehículos muy pesados, hay que moverlos, pero hay que tener en cuenta que ahora mismo el resultado es un amasijo de hierros muy difícil de mover. Hay que utilizar medios mecánicos y maquinaria pesada para empezar a ver si hay cadáveres o no, o el número", ha apostillado.

Moreno ha asegurado que, por tanto, durante esta noche los equipos trabajarán para intentar esclarecer los hechos con la mayor prontitud posible. Además, ha anunciado que durante la jornada de este lunes el ministro de Fomento, Óscar Puente, se desplazará al lugar de los hechos.