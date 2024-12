Moreno afea a Espadas su denuncia judicial por contratos del SAS y avisa al PSOE: "Hay mucho pasado oscuro en sus filas"

SEVILLA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reprochado este miércoles al secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, Juan Espadas, la denuncia de su partido en los tribunales sobre los contratos de emergencia del Servicio Andaluz de Saluz (SAS) y ha advertido a esa formación de que hay "mucho pasado oscuro" en sus filas.

Así se ha pronunciado Moreno en su turno de réplica a la intervención de Juan Espadas, en el Debate sobre el estado de la comunidad que se desarrolla este miércoles y jueves en el Parlamento.

"Sabe a conciencia que está faltando la verdad y lo hace por una necesidad política de intentar erosionar a este Gobierno y de intentar seguir en el liderazgo de su propio partido", ha dicho Moreno a Espadas en respuesta a sus referencias sobre los contratos de emergencia del SAS que el PSOE-A ha denunciado en los tribunales y a la "privatización" de la sanidad pública.

Sobre el asunto de la denuncia del PSOE-A acerca de los contratos de emergencia, el presidente ha considerado que es una "estrategia de fango teledirigida, evidentemente, desde Moncloa". "No le veo, fíjese usted, que no le veo a usted en esa estrategia", ha dicho a Espadas.

"El tiempo dirá por qué se hizo eso y para qué se hizo eso, el tiempo lo dirá", ha indicado Moreno en referencia a la decisión del PSOE-A de acudir a los tribunales y ha recomendado a Espadas que confíe en la justicia.

Ha advertido además a Espadas que si cree que van "a sacar un voto más, criticando y cuestionando nuestro sistema público de salud todos los días, sinceramente, se equivoca", y le ha aconsejado que dejen de "burlarse" de los andaluces en un tema tan serio como la sanidad.

Moreno ha manifestado que el dirigente socialista ya es "cansino" y lo que dice es "mentira". "Tenemos un problema en el sistema nacional de salud y, por eso, yo apelaba, en mi primera intervención, a que hiciéramos un gran pacto por la sanidad en el conjunto de España para que no lo utilicemos como arma arrojadiza", ha indicado Juanma Moreno.

Ha reprochado a Espadas su "mantra privatizador, que no es cierto", apuntando que el número de conciertos en la sanidad andaluza en la actualidad es "menor" que cuando gobernaba el PSOE-A. "¿Cómo pueden decir aquí que nosotros estamos privatizando la sanidad?", ha planteado Moreno, quien ha recordado que su Gobierno ha tenido que pagar 122 millones de deudas al Grupo Pascual. Ha dicho que los gobiernos socialistas "hacían conciertos y encima no los pagaban".

Así, ha indicado que el "relato falso" de Espadas sobre los conciertos con la sanidad privada "no se sostienen con los datos".

DESCONEXIÓN DE LA REALIDAD Al inicio de su intervención y antes de entrar en las diferentes materias, Juanma Moreno ha considerado que el "problema" del PSOE-A no es de "líder", sino que el problema es que está "desconectado" de la realidad andaluza y sigue con los mismos discursos "antiguos" que cuando él llevaba "pantalones cortos".

Moreno ha manifestado que Espadas ha demostrado en su intervención, basada en el "catastrofismo y pesimismo", su "desconexión" con la sociedad andaluza y con el propio electorado del PSOE-A.

"Yo no me comparo con Adán y Eva; me comparo con el PSOE de 37 años gobernando en Andalucía", ha dicho Moreno, apuntando que ese partido no fue capaz de "cambiar las cosas" durante las décadas que gobernó en esta comunidad.

Ha considerado que el PSOE está "claramente tocado", como demuestra el resultado de las últimas elecciones. En su opinión, el problema no es que Espadas no sea un "buen líder, ni mucho menos, porque tiene entereza, capacidad, determinación y además experiencia política para llevar esto", sino que el problema es que el partido no "está conectado con una realidad de Andalucía que ha cambiado" y sigue con los "mismos discursos antiguos" que él escuchaba "cuando llevaba pantalones cortos".

Asimismo, se ha referido a la "fortísima dependencia" del PSOE-A de "las tesis" de Pedro Sánchez, que son "catastróficas" para el partido en Andalucía y limita que pueda plantear un proyecto alternativo al PP.

Moreno ha aprovechado para hacer una recomendación a Juan Espadas tras verse interrumpido en su intervención de réplica por la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz. "¿Le pregunto a usted o le pregunto a su portavoz, que tiene ganas de protagonismo en el día de hoy", ha planteado al dirigente socialista, al que ha aconsejado que "tenga usted cuidado por el flanco izquierdo", que le "roba el protagonismo en el día de hoy".

Ha preguntado a Espadas cuál es "el proyecto de transformación económica" que tiene su partido en Andalucía, más allá de una pretensión de "subir los impuestos en 1.800 millones de euros a los andaluces", a través de enmiendas a los Presupuestos de la comunidad de 2025.

Juanma Moreno ha manifestado que Espadas "está limitado" para llevar a cabo una defensa de los intereses de Andalucía ante el Gobierno de Pedro Sánchez. Ha añadido que, de hecho, ni un solo diputado del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz tiene la "más mínima autonomía para decir simplemente a Sánchez que por ahí no pasamos".

Ha reprochado a Espadas el "panorama clarísimamente catastrófico" que ha dibujado de Andalucía, como si esta tierra hubiera pasado a ser el "último rincón y el desastre más grande del conjunto de nuestro país", algo que "no corresponde con la realidad", como ponen de manifiesto los datos económicos y de creación de empleo.

Juanma Moreno ha criticado además que Espadas que no reconozca el "maltrato" del Gobierno central a Andalucía, sobre todo, cada vez que cede a sus "socios independentistas". "Usted sabe mejor que nadie, porque tiene información, experiencia vital suficiente y experiencia política suficiente, que las políticas de Sánchez, de cesión constante al independentismo, han hecho y han ocasionado una grave y severa brecha entre el resto de territorios, especialmente con Andalucía", ha trasladado a Espadas.

Ha reprochado especialmente a Espadas que desde su posición como portavoz del Grupo Socialista en el Senado no haya expresado rechazo a un "financiación singular" para Cataluña, que "rompe de facto el principio de igualdad y la caja común que tenemos todas las comunidades autónomas de régimen general", así como el "principio de solidaridad que tenemos entre los españoles".

"Me preocupa y me inquieta que se defienda por parte de un andaluz esta posición y, además, se defienda de una manera vehemente", ha dicho sobre Juan Espadas, apuntando que "no puede ser que para que el señor Sánchez subsista, tengamos que perder los andaluces".

"Señor Espadas, no podemos seguir por un camino que nos lleva a romper las estructuras básicas de solidaridad que tiene nuestro país", ha avisado Moreno.