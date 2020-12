Moreno afea a Susana Díaz que "calle" cuando "un independentista" se entromete en la "autonomía fiscal" andaluza

La líder del PSOE-A le reprocha que apoye "que los madrileños más ricos paguen menos para que los trabajadores andaluces tengan que pagar más"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reprochado este jueves a la secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, que "calle" cuando "un independentista viene a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer con nuestra autonomía fiscal", en alusión al acuerdo entre el Gobierno y ERC para la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y su propuesta para la autonomía fiscal que ha defendido el partido republicano catalán.

Así se lo ha reprochado el presidente de la Junta a la dirigente socialista en la sesión de control al Gobierno andaluz, y después de que Susana Díaz le haya acusado de haber "roto" el acuerdo suscrito la pasada legislatura en el Parlamento, en el año 2018, que "exigía una financiación justa y adecuada y la armonización fiscal para que todos los españoles paguen lo mismo vivan donde vivan".

En el Pleno del Parlamento, la expresidenta de la Junta ha reprochado a su sucesor al frente del Gobierno andaluz haber "preferido apoyar que los madrileños más ricos paguen menos para que los trabajadores andaluces tengan que pagar más", así como de no tener entre sus "preocupaciones y anhelos" los de que "los centros de salud no estén colapsados o reforzar las políticas públicas".

Juanma Moreno ha respondido a Susana Díaz afirmando que "defender a Andalucía es evitar que un independentista, que ha sometido y ha criticado abiertamente a Andalucía, venga a decir que nuestra autonomía fiscal no tiene ninguna capacidad", y rechazar "el pacto con Sánchez para imponernos a todos los andaluces la vuelta del impuesto de Sucesiones y una subida de impuestos".

"Eso sí que es atacar a Andalucía, y me sorprende muchísimo de usted que usted calle", le ha dicho Moreno a Díaz, a quien ha afeado "la incoherencia que está mostrando estas semanas", que "la va a llevar a la intrascendencia política", según le ha advertido.

El también líder del PP-A ha dicho que "la Susana Díaz que conocí en otras épocas pasadas jamás hubiera permitido que un independentista viniera a decirnos a nosotros lo que tenemos que hacer con nuestra autonomía fiscal, pero los votos de Sánchez valen mucho más que la dignidad de todo un pueblo que es Andalucía", ha lamentado Moreno.

Susana Díaz le ha respondido pidiéndole que "no mienta", porque, según ha insistido, el líder del PP-A apoyó con su voto en el Parlamento andaluz el acuerdo de 2018 para "la financiación autonómica y la armonización fiscal", que "se aprobó para que no hubiese paraísos fiscales ni 'dumping' fiscal, y para que los más ricos en Madrid no pagaran menos a costa de que los andaluces trabajadores tuvieran que pagar más".

"O mintió entonces o está mintiendo hoy", ha advertido la dirigente socialista al presidente de la Junta, a quien además ha espetado que "la dignidad de un pueblo se defiende no poniendo la dignidad de un gobierno al servicio de los votos de la extrema derecha" en el Parlamento.

"LA REALIDAD QUE NO QUIERE VER" MORENO

De igual modo, Díaz ha advertido a Moreno de esa "realidad que quizá no quiere ver", la de los centros de salud "colapsados" en Andalucía, las protestas de los sindicatos "en la puerta de San Telmo porque han roto el diálogo social", los sanitarios "agotados", o que se hayan alcanzado "las cotas más altas de fallecidos en Andalucía desde que se inició la pandemia".

También ha afeado a Moreno que la Junta dijo "en octubre que habría vacunas" de la gripe "para todos los andaluces", pero "hoy desgraciadamente en Sevilla y Cádiz no hay abastecimiento, 15.000 se han perdido en Granada porque se ha roto la cadena", y hay "miles de andaluces que están esperando la llamada de su centro de salud para poder vacunarse".

Susana Díaz ha agregado que Moreno tampoco "quiere ver a los feriantes, a los trabajadores de Canal Sur", y está mientras tanto "en medallas que no existen, en celebraciones, en más altos cargos o en ver cómo absorbe a su socio de gobierno", en alusión a Ciudadanos (Cs).

"Usted puede autodenominarse como moderado, pero lo que vemos, día tras día, es que siempre acaba pactando con la ultraderecha y claudicando ante quienes no creen en nuestra autonomía", ha zanjado la secretaria general del PSOE-A.

Moreno le ha respondido que el PP-A, en 2018 y desde la oposición, apoyó la citada iniciativa parlamentaria sobre financiación autonómica "a pesar de que el Gobierno central era del PP", y ha sostenido que ese acuerdo reclamaba "un nuevo modelo de financiación autonómica con más de 4.000 millones de euros para Andalucía".

Al hilo, ha preguntado a Díaz "cuánto dinero ha llegado a Andalucía después de casi dos años" de gobierno de Pedro Sánchez en ese "nuevo modelo de financiación" que reclamaba el Parlamento. "Cero", se ha contestado Juanma Moreno, que ha reivindicado que tuvo en 2018 "la valentía de enfrentarme a mi gobierno y a mi partido para defender a Andalucía".

Frente a eso, ha reprochado a Susana Díaz que, "en dos años de legislatura, no ha sido capaz de discrepar ni una sola vez del Gobierno de Sánchez", y ha añadido que "eso limita su propia credibilidad", y por eso la dirigente socialista "tiene problemas, porque no es capaz de alzar la voz para ninguna de las injusticias que está viviendo Andalucía" con el Ejecutivo central.

Al respecto, Moreno ha defendido que él está "teniendo el aguante, la diplomacia y la corrección política de no estar atacando permanentemente al Gobierno de la nación aunque me sobren motivos para ello".

MEDIDAS ANTE LA PANDEMIA

Tras recomendar a Susana Díaz que "salga de ese fatalismo y pesimismo que traslada en los medios de comunicación y las redes sociales, porque poco le va a aportar", y de afirmar que "no es real" que hay "una situación fatal" en la sanidad andaluza, Moreno ha defendido la eficacia de las decisiones de la Junta para frenar la expansión de la pandemia que entraron en vigor el pasado 10 de noviembre.

Así, ha subrayado que, desde entonces, "la incidencia de los contagios se ha reducido en un 52%, hasta 270 casos por cada 100.000 habitantes, los ingresos hospitalarios se han reducido en 1.553, y los de UCI --unidades de Cuidados Intensivos-- en 95".

De esta manera, ha defendido que las decisiones de la Junta están siendo "eficaces" y están "salvando vidas humanas en Andalucía", y ha subrayado que el Gobierno andaluz las está adoptando "en solitario", porque "muchas veces no contamos con calor o respaldo del Gobierno de la nación".

"Pero no nos importa", porque "cuando uno gobierna está para gobernar", ha apostillado Moreno, que ha insistido en pedir a Díaz que "deje atrás ese fatalismo y recupere la coherencia", porque "no puede ser que todo lo que haga este Gobierno sea muy malo y lo del Gobierno de Sánchez sea muy bueno".

"El problema de la falta de coherencia que está mostrando de manera reiterada es la que socava su credibilidad y la de su grupo parlamentario", le ha indicado Moreno a Díaz, a quien ha pedido que "no cometa el triste error de convertirse en un lastre para salir del problema".

En vez de eso, ha solicitado a la líder socialista "que sea un acicate, una ayuda, un instrumento más en Andalucía para salir cuanto antes de la crisis social, económica y sanitaria" actual, y le ha trasladado que "no está sabiendo aprovechar la oportunidad histórica" que tendría ahora para "estar en un gran nivel institucional ayudando a nuestra tierra y los andaluces".

Moreno ha concluido lamentando que Susana Díaz "está en el regate corto, en el desgaste por el desgaste al Gobierno" de la Junta, "en la crítica fácil", y "no está en los problemas de los andaluces". "Céntrese en Andalucía, que su partido y los ciudadanos se lo agradecerán", ha concluido recomendando el presidente de la Junta a la dirigente socialista.