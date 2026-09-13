Moreno afirma que esta edición de La Vuelta es "una demostración" de que Andalucía es "capaz de acoger grandes eventos"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, saluda en el podio al ganador de La Vuelta Ciclista 2026, Enric Mas.- ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha considerado este domingo, 13 de septiembre, al cierre de la etapa final de La Vuelta 2026 que esta edición, que ha pasado por las ocho provincias andaluzas y que ha finalizado en Granada, es la "demostración de que Andalucía es capaz de acoger grandes eventos deportivos e internacionales".

En atención a los medios, el presidente del Gobierno andaluz ha asegurado sentirse "muy feliz" al acoger en Andalucía por segunda vez el final de una edición de La Vuelta tras 40 años y "muy contento" por el cariño que la organización de este evento "ha puesto en toda Andalucía y especialmente hoy en Granada".

En esta línea, Moreno se ha mostrado "muy satisfecho" e "impresionado" ante la afluencia de granadinos en las calles y de "cómo Granada se ha tirado a la calle, cómo Granada está acogiendo este evento y el impacto que tiene en términos de retorno, de proyección y de imagen de Andalucía y Granada".

Al hilo, el presidente ha asegurado que los organizadores de La Vuelta "han quedado sorprendidos del circuito", que "ha gustado mucho" al ser "rápido en ocasiones", mientras que en otras "requiere de mucha técnica". Además, ha concretado que han quedado "muy contentos" al ser un circuito con "mucha cercanía de la población" y "estéticamente muy bello". En suma, Moreno se ha mostrado confiado de que repitan "este circuito ideal" en los próximos años.

Por su parte, el presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, ha considerado que esta edición de La Vuelta es "histórica" para la provincia, en la que han mostrado "a todo el mundo y a todos los seguidores del ciclismo lo mejor de nuestra provincia, nuestros paisajes, nuestros patrimonios y nuestra gente". En definitiva, el balance que hacen desde la Diputación es "muy positivo, no solo en el ámbito deportivo, sino también con el retorno futuro en el ámbito turístico".

En contexto, el ciclista noruego Tobias Johannessen, del equipo Uno-X Mobility, se ha adjudicado este domingo la vigesimoprimera y última etapa de la edición 2026 de La Vuelta, disputada entre el Carrefour Granada y Granada sobre 112 kilómetros y que ha coronado como vencedor oficial al español Enric Mas (Movistar Team).

Johannessen ha sido el más rápido en una llegada inusual en el último día de una 'grande', donde ha superado en los metros finales a sus compañeros de escapada, el italiano Alessandro Romele (Astana) y el belga Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech).

Kilómetros antes, la organización de la carrera había decidido neutralizar los tiempos, oficializando de este modo la victoria final de Enric Mas, primer español en ganar la ronda desde que lo hiciese Alberto Contador en el año 2014

Esta edición de La Vuelta que finaliza en Granada y que ha pasado por las ocho provincias andaluzas, con victoria de un español, "alimenta a la afición" según Moreno. "Esperamos que vayamos consolidando otra generación de españoles que ganen no solamente La Vuelta sino que ganen el Tour y el Giro", ha dicho, al tiempo de considerar que esta Vuelta "puede servir para reanimar, para reactivar al ciclismo español y a futuros campeones".

"Deseando que un andaluz también esté en el podio, en La Vuelta, en el Giro, en el Tour, en las grandes competiciones del ciclismo mundial. Aquí hay mucho talento, hay gente muy buena hay gente joven que está yendo muy bien, vamos a esperar que al final se consoliden y los podamos ver campeones en unos años", ha indicado el presidente de la Administración autonómica.

GRANADA 2031

Por otra parte, el presidente de Andalucía ha concretado que "uno de los grandes objetivos" de la etapa final de La Vuelta Ciclista es el refuerzo a la candidatura de Granada a Capital Europea en 2031. "El hecho de que hoy la capital del ciclismo internacional esté aquí refuerza la marca Granada para ese gran objetivo que tenemos todos de la Capital Europea en 2031", ha afirmado.

Asimismo, Moreno ha aludido a un "doble objetivo", indicando la visibilidad que ha adquirido Andalucía en general y Granada en particular con el paso de La Vuelta Ciclista 2026 con el seguimiento internacional de la misma.

"Y después recordar que tiene un millón de personas diariamente que han visto las distintas etapas, 16 millones de personas acumuladas a través de las televisiones, y eso significa un retorno, un impacto, una proyección de Granada y de Andalucía, que prácticamente es imposible con cualquier otro evento", ha precisado.

Además, el presidente de la Junta ha tenido palabras para el joven ciclista esloveno Tadej Pogacar, que abandonó La Vuelta por una caída en la octava etapa. "Es un corredor espectacular, histórico, y a todos nos hubiera gustado mucho que hubiera llegado hasta el final, pero lamentablemente no ha podido ser".

Por contra, ha felicitado a Enric Mas por su victoria y ha querido recordar que un español no ganaba este evento desde hace doce años, un dato "positivo, que nos congratula, y estamos satisfechos" de que concluya La Vuelta con un español victorioso más de una década después.

Así, el balear, el más fuerte tras el abandono del favorito y líder Tadej Pogacar (UAE Emirates Team), se convirtió en el vigesimoquinto español en ganar la 'grande' española, el vigesimoctavo en conquistar una gran vuelta, siendo el primero desde que también Alberto Contador ganase el Giro de Italia en 2015, y dando a la estructura del equipo ahora con el nombre de Movistar Team su quinto triunfo tras las victorias de Pedro Delgado (1989/Reynolds), Abraham Olano (1998/Banesto), Alejandro Valverde (2009/Caisse d'Épargne) y Nairo Quintana (2016/Movistar Team), según detalló la organización.

Del mismo modo, a sus 31 años, Mas es el corredor más veterano en conseguir la victoria en La Vuelta desde que hiciese historia Chris Horner en 2013 con 41. Desde entonces, sólo el galés Geraint Thomas ganó una 'grande' con más edad, con su victoria con 32 años en el Tour de Francia de 2018.