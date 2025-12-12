Moreno afirma haber perdido 6 puntos de apoyo electoral con la crisis de los cribados: "Fuimos injustamente tratados"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en una imagen de archivo de la presentación de su libro, Manual de convivencia. - Álex Zea - Europa Press

BARCELONA/SEVILLA 12 Dic. (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reconocido este viernes por primera vez públicamente la repercusión electoral que ha tenido la crisis de los cribados del programa de cáncer de mama.

Ha señalado en este sentido que "lo puedo decir públicamente: bajamos seis puntos", información que ha conocido a través de los sondeos mensuales de su partido, aunque seguidamente ha precisado que "ya lo hemos recuperado".

"No importa el resultado electoral", ha continuado reflexionando Moreno en voz alta, que ha admitido la dimensión del problema del cribado de cáncer de mañana con el hecho de que hubiese afectado a "una sola mujer", mientras ha concluido que con este episodio "el cribado reforzado" porque "nos hemos chequeado".

El presidente andaluz ha hecho esta confesión sobre el impacto político que ha tenido la crisis de los cribados de cáncer durante la presentación en Barcelona de su libro Manual de convivencia, que lleva por subtítulo La vía andaluza, editado por Espasa y que ha presentado en un coloquio celebrado en el Cercle d'Economia en un diálogo con la periodista de la Sexta Dayana García.

Moreno ha reconocido que en sus siete años al frente de la Junta de Andalucía ha supuesto la crisis "más profunda" aun cuando ha vivido otras como la pandemia de coronavirus, al tiempo que ha asegurado que "fui injustamente tratado" por cuanto ha reivindicado que si ha habido un área de gestión que "más he cuidadado" ha sido la sanitaria, ámbito donde se ha retratado muy sensibilizado por un episodio personal como fue la muerte de su padre por cáncer.

Tras calificar como el episodio "peor y más doloroso" la crisis política y de gestión suscitada con el problema de comunicación de resultados de mamografías dudosas sobre la malignidad del tumor de las pacientes de cáncer de mama, ha blandido también que de las 2.713 afectadas "el 99% no tiene lesiones tumorales" dentro de un programa donde se hacen medio millón de mamografías.

Moreno ha situado el foco del problema en "una jefatura de servicio que se saltó el protocolo", que no ha mencionado pero el Gobierno andaluz siempre ha situado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, ha afirmado haberse "sentido responsable", mientras que ha reivindicado haber afrontado la crisis de "libro", con decisiones como "pedir perdón" y que "personalmente lo pasé mal".

"Aquello fue un error y asumo que es un error", ha razonado al respecto, antes de apuntar que durante este problema ha habido "cosas que no eran verdad" y se ha congratulado con que "el tiempo iba a poner las cosas en su sitio", en una referencia velada, sin mencionarlo, al archivo de la denuncia que interpuso la asociación Amama por la Fiscalía de Sevilla, que descartó la comisión de delitos.

El presidente de la Junta ha tenido que pronunciarse sobre el horizonte político que le aguarda, como es la convocatoria de elecciones al Parlamento de Andalucía en el primer semestre de 2026, cita con las urnas que ha calificado de "durísima", por cuanto ha señalado "variables que no puedes controlar", entre las cuales ha incluido "cosas que pasan en Andalucía, en España".

Tras apuntar que "cuando duermes bien es más fácil cometer errores", ha augurado que esas elecciones andaluzas "serán muy reñidas", para volver aludir entonces "al traspiés del cribado que nos ha golpeado", mientras que ha sumado otro factor como es el hecho de "llevar siete años en el gobierno" porque "eso desgasta".

"NO TENEMOS GARANTIZADA LA MAYORÍA ABSOLUTA; EL VOTO ÚTIL VA A FUNCIONAR"

"Ahora mismo no tenemos garantizada la mayoría absoluta", ha llegado a afirmar Moreno, aunque de la misma forma ha indicado qu "estamos cerca" y se ha declarado "optimista" ante el reto de renovar la mayoría absoluta que ahora mismo tiene en el Parlamento de Andalucía.

Ha augurado en este sentido que "cuando llegue el momento electoral que el voto útil va a funcionar", por cuanto ha retratado a un PSOE "que está desapareciendo" para señalar entonces a Vox como "el adversario más complejo" al indicar que puede ser el partido que "nos puede romper la mayoría".

Moreno ha asegurado que "no me voy a travestir" ante la campaña de las andaluzas de 2026 al sostener que "en política, como en la vida, funciona lo auténtico", por lo que ha sostenido que la fuerza del mensaje es "ser yo con mis cualidades y defectos".

Ha apostado por hacer "una campaña muy seria" al considerar que "nos jugamos mucho de tener estabilidad a no tenerla", mientras que ha advertido que Andalucía se juega en un escenario de inestabilidad "todo lo que hemos ganado de prestigio".

LAS CONFESIONES PERSONALES

Han sido los mensajes políticos de una conversación en la que Moreno ha hecho alusiones personales que se proyectan en el libro y donde ha llegado a imitar el acento gallego del expresidente Mariano Rajoy a la hora de reproducir la conversación en el coche oficial de éste cuando Moreno le daba cuenta de las dificultades que se estaba encontrando en Andalucía cuando decidió renunciar a ser secretado de Estado para convertirse en el líder del PP andaluz.

"Eso es muy fácil: lo que tienes que hacer es no leer tantos periódicos", ha recreado el presidente andaluz que le dijo entonces Rajoy, así como ha confesado en este punto que "hubiera sido ministro con mucha probabilidad" dado que ya era secretario de Estado.

Moreno ha asegurado que con el actual presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, "no puede ser objetivo" por cuanto lo ha definido como "amigo" y ha reconocido que en la crisis que se desató en su partido para cambiar a Pablo Casado "si alguien metió en el embolado a Alberto fui yo".

El presidente andaluz ha vuelto a hacer un encendido elogio de su mujer, Manuel Villena, de quien ha afirmado que "tiene más talento que yo" y que, por ello, "hubiera sido una magnífica política" por lo que ha esgrimido aquí su condición de "politóloga" que "logró 25 matrículas de honor" durante sus estudios, al tiempo que ha retratado sus dificultades para encontrar trabajo en Andalucía al afirmar que "el régimen (socialista) impidió que mi mujer pudiera trabajar" al aludir a las reticencias que se encontró tras las entrevistas de trabajo cuando se conocía que era la mujer del líder del PP andaluz.