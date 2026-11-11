Moreno confía en la "quinta victoria consecutiva" del PP-A el 29N y descarta hacer campaña fuera de Andalucía

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, y la vicepresidenta tercera de la Junta de Andalucía, portavoz y consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Carolina España, al inicio del pleno. A 11 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucí - María José López - Europa Press

SEVILLA 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado que afronta la campaña electoral por los comicios generales del 29 de noviembre, que arranca a las 00,00 horas de este viernes, con la "máxima ilusión", confiando en que se produzca una "quinta victoria consecutiva" del partido en la comunidad.

En declaraciones a los medios de comunicación este miércoles en el Parlamento, Juanma Moreno ha recalcado que el objetivo es, sin duda, "ganar las elecciones generales en Andalucía, lo cual sería la quinta victoria consecutiva" del partido en esta tierra.

"Y lo vamos a hacer con educación e intentando ilusionar a los ciudadanos", ha agregado el presidente andaluz, que ha mostrado su preocupación por que España tenga hoy un "gobierno que no funciona y que hace que no funcionen los servicios públicos", como está ocurriendo con el transporte ferroviario.

"Creo que los ciudadanos de una manera mayoritaria anhelan un cambio y lo que vamos a intentar es ilusionarlos y convencerlos para que el día 29 apoyen mayoritariamente la opción política" que representa el PP, según ha recalcado.

Juanma Moreno ha descartado acudir a actos de campaña en otras comunidades autónomas, aunque tiene algunas invitaciones, por ejemplo, en Castilla-La Mancha: "Andalucía es lo suficientemente grande e importante como para que me centre en el territorio".