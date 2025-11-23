Moreno afronta esta semana en el Parlamento andaluz el último Debate del estado de la Comunidad de la legislatura

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparece en el Debate sobre el estado de la Comunidad de 2024 en el Pleno del Parlamento. (Foto de archivo). - JOAQUÍN CORCHERO/PARLAMENTO DE ANDALUCÍA - Archivo

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, afronta esta semana en el Pleno del Parlamento el último Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma de la actual duodécima legislatura, en la que el PP-A cuenta con mayoría absoluta, y a unos meses de que se celebren las próximas elecciones andaluzas, previstas para la primavera de 2026.

En concreto, el debate se extenderá entre el próximo jueves, día 27, y el viernes 28 de noviembre, en el transcurso de una sesión plenaria que será más larga de lo habitual, toda vez que se extenderá a lo largo de tres días, desde el miércoles 26.

La Junta de Portavoces fijó el orden del día de este Pleno en una reunión el pasado miércoles con los únicos votos a favor del Grupo Popular, y entre críticas de los representantes de la oposición del PSOE-A, Vox, Por Andalucía y Adelante Andalucía acerca de la modificación de la programación parlamentaria prevista para este mes de noviembre en la que se sustenta este Pleno de tres días.

El Debate del estado de la Comunidad, que está regulado en el artículo 147 del Reglamento del Parlamento, arrancará el próximo jueves a partir de las 12,00 horas con la intervención inicial del presidente de la Junta, Juanma Moreno, tras la que se suspenderá la sesión, que se reanudará a las 16,00 horas con las intervenciones de los grupos parlamentarios, comenzado por el PSOE-A, al que seguirán los turnos de Vox, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía.

Tras el debate de estos cuatro grupos con el presidente de la Junta, el Pleno se reanudará el viernes 28 de noviembre a las 10,00 horas con la intervención del Grupo Popular, en el que se apoya el Gobierno andaluz.

DEBATE CON PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN

Terminado el debate, se suspenderá la sesión y la Presidencia del Parlamento abrirá un plazo de 30 minutos durante el cual los grupos parlamentarios podrán presentar a la Mesa de la Cámara un máximo de 35 propuestas de resolución, "congruentes con la materia objeto del debate y que no signifiquen moción de censura al Consejo de Gobierno", según se precisa en el documento de ordenación de este debate aprobado por el órgano de gobierno de la Cámara y consultado por Europa Press.

La Mesa "calificará las propuestas y admitirá aquellas que se atengan a lo antes expuesto". Reanudada la sesión, se procederá a la exposición y defensa de las propuestas de resolución por parte de los grupos parlamentarios, en el mismo orden de intervención seguido en el debate, por tiempo no superior a cinco minutos, "sin que sea posible reabrir el debate".

Al final de la sesión, se procederá a la votación de las propuestas de resolución en el mismo orden que el de intervención, salvo en lo que se refiere a la votación de aquellas que propongan el rechazo global del contenido de la comunicación del Consejo de Gobierno, que se votarán en primer lugar.

Por último, en relación con los tiempos de intervención del debate, el presidente y los consejeros de la Junta podrán "hacer uso de la palabra cuantas veces lo soliciten y contestar a las intervenciones de forma aislada, conjunta o agrupada por razón de la materia", si bien "se establece que, con carácter general, el primer turno de intervención de los grupos parlamentarios se desarrollará por tiempo máximo de 20 minutos", a la que seguirá la contestación del presidente de la Junta.

Los grupos podrán replicar por tiempo máximo de diez minutos, y al presidente le corresponderá el cierre del debate.

POSICIONAMIENTO DEL GOBIERNO ANDALUZ

La consejera portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, señaló el pasado miércoles que el Ejecutivo de Juanma Moreno afrontaba este debate "con orgullo" del cambio que, en su opinión, ha experimentado la región tras la llegada del PP-A a la Junta con la que finalizó la etapa socialista, y sin "esconderse" de "nada ni nadie" respecto a los temas a tratar.

En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno que acordó enviar al Parlamento la comunicación para la celebración del referido debate, la también consejera de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y Diálogo Social se pronunció así a preguntas de los periodistas sobre cómo cree que pueden influir en el debate cuestiones de actualidad como la crisis derivada de los fallos detectados en los programas de cribados de cáncer de la sanidad andaluza, y las detenciones en torno al caso de supuesta corrupción vinculada a la compra de mascarillas durante la pandemia de Covid-19 en la provincia de Almería.

La consejera respondió que el Gobierno andaluz tiene "muchas cosas que contar en el Debate del estado de la Comunidad". "Tenemos que contar la transformación de esta tierra y, por supuesto, los temas que salgan se abordarán, porque aquí no nos escondemos de nada ni de nadie", abundó Carolina España, quien incidió así en que desde la Junta contestarán "a todas las cuestiones que se planteen en el debate".

La consejera portavoz apostilló que, "además, lo haremos con orgullo, porque Andalucía, la Andalucía que conocemos ahora, no tiene nada que ver con la Andalucía del año 2018, y para eso están estos debates, para ponerlo en valor", según remarcó.