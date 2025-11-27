Moreno: "Andalucía es la CCAA más perjudicada por el mal funcionamiento y los retrasos permanentes del AVE"

Archivo - Viajeros en los andenes de la estación de Santa Justa de Sevilla en una imagen de archivo - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado este jueves durante el Debate sobre el Estado de la Comunidad que Andalucía sea la comunidad autónoma "más perjudicada por el mal funcionamiento y los retrasos permanentes de la Alta Velocidad" y ha afeado al Gobierno no reducir el tiempo de viaje entre Madrid y las ciudades andaluzas como sí ha hecho en la línea con Barcelona.

En su discurso inicial ante el Pleno del Parlamento, Moreno ha reivindicado que Andalucía está "logrando una movilidad moderna, ágil y sostenible, gracias al esfuerzo de planificación, gestión e inversión" realizado en los últimos años desde la Junta de Andalucía, pero ha lamentado "las infraestructuras de competencia estatal no avanzan al mismo ritmo".

"Andalucía es la penúltima comunidad autónoma en inversión del Estado siendo la tercera economía de España y la primera en población. ¿Por qué? ¿Qué tenemos los andaluces que no tenga un catalán o un vasco, aparte de que la mayoría social apuesta por políticas que a ustedes no les gustan?", se ha preguntado el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha urgido al Gobierno de Pedro Sánchez a poner fin a este "maltrato y marginación" hacia Andalucía porque "menos de un tercio de las infraestructuras programadas son finalmente ejecutadas en nuestra comunidad autónoma".

Moreno ha hecho especial hincapié en la red ferroviaria de Andalucía, "que solo ha crecido seis puntos porcentuales frente a los 24 del conjunto de España", y en la que el Gobierno de la Nación "tiene pendientes 30 grandes infraestructuras vitales para nuestra economía como los corredores ferroviarios Mediterráneo y Atlántico, la autopista ferroviaria Zaragoza-Algeciras, el AVE a Huelva, el tren litoral de la costa de Málaga a Algeciras o la conexión ferroviaria de Granada con el Puerto de Motril, entre otras muchas que prometió el Gobierno de la Nación y que no ha cumplido ninguna".

"A esto se une que somos la comunidad autónoma más perjudicada por el mal funcionamiento y los retrasos permanentes del AVE, lo que además de generar incomodidad y enfado, está perjudicando a nuestra economía", ha añadido al presidente de la Junta, que ha preguntado al Gobierno "por qué se puede reducir el tiempo del AVE Madrid-Barcelona y no las líneas de Madrid a Andalucía".

Acto seguido Moreno se ha contestado argumentando que estas "oportunidades de progreso" para Cataluña son posibles porque allí "se han hecho las obras necesarias para que esa línea pueda ir por encima de los 350 kilómetros por hora y en Andalucía no". "Ese es el problema. Otra vez somos segundo plato. Queremos las mismas inversiones y que dejen de poner palos en las ruedas del crecimiento y el bienestar de los andaluces", ha concluido.