Moreno anticipa para Ana Mestre nuevas "responsabilidades" y deja en el aire un relevo en la presidencia del Parlamento

1103076.1.260.149.20260709155845 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto a la vicepresidenta primera del Parlamento andaluz, la popular Ana Mestre, durante el acto conmemorativo del nacimiento del Padre de la Patria Andaluza, Blas Infante. (Foto de archivo). - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA, 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anticipado este jueves que la actual vicepresidenta primera del Parlamento, Ana Mestre (PP-A), asumirá nuevas "responsabilidades" una vez que deje dicho puesto en virtud del acuerdo de gobierno que el PP-A y Vox suscribieron la semana pasada que posibilitó su investidura, y ha dejado en el aire un posible relevo, en este contexto, en la presidencia de la Mesa de la Cámara andaluza, en manos actualmente de Jesús Aguirre.

El acuerdo que PP-A y Vox suscribieron la semana pasada contempla que Vox asumirá la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento, así como que el Grupo Popular cederá a dicha formación una de las cinco plazas de senadores por designación autonómica que le corresponden en la nueva legislatura.

De esta manera, Ana Mestre tendrá que dejar la vicepresidencia primera de la Mesa del Parlamento para dar paso al representante que Vox elija para dicha responsabilidad.

Por este particular le han preguntado este jueves al presidente de la Junta en la comparecencia en la que Juanma Moreno ha dado a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz.

Al respecto, el presidente ha confirmado que en este mes de julio se celebrará un Pleno en el Parlamento en el que "se van a producir cambios en la Mesa", y ha señalado que, en el marco de ese proceso, mantiene "una conversación abierta" con Ana Mestre, de quien ha augurado que, "sin duda alguna, asumirá responsabilidades" nuevas, "porque es una de las mujeres más capaces y preparadas que hay" en su equipo y con la que va a "contar siempre en distintas responsabilidades", según ha subrayado.

Posteriormente le han preguntado por los nombres que el PP-A propondrá como senadores por designación autonómica para esta legislatura, y expresamente si tiene previsto que el actual presidente del Parlamento, Jesús Aguirre, sea uno de ellos.

Moreno ha respondido que en estos momentos se está "debatiendo" qué cuatro senadores va a proponer el Grupo Popular, si bien ha avisado de que lo que se proponga "va a estar muy vinculado a los acontecimientos que sucedan también con la Mesa del Parlamento y con otras decisiones, también, que se adopten en los segundos niveles de gobierno".

El presidente de la Junta ha señalado que lo primero que quería acometer era la puesta en marcha del nuevo Gobierno, algo para lo que ya ha dado el primer paso con el nombramiento de los consejeros, y ha apuntado que "a lo largo de la semana que viene y la siguiente" se irán abordando otras cuestiones pendientes, con el objetivo, en todo caso, de que en este mes de julio se aborden "todas ellas".

Moreno pretende así que a lo largo de este mes queden ya conformados los equipos de las consejerías, con sus viceconsejeros y secretarios generales, así como ya nombrados los delegados territoriales de la Junta en las provincias, y los cambios que se acometan en la Mesa del Parlamento y la designación de senadores autonómicos, según ha explicado él mismo.

"Lo que está claro es que nos iremos el 31 de julio con todo esto ya cerrado, para que el 1 de septiembre comencemos con un Gobierno absolutamente ya consolidado, con plenas facultades y a pleno rendimiento", ha prometido Moreno.

RENOVACIÓN PENDIENTE DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ

Por otro lado, al presidente le han preguntado también por la renovación pendiente del Defensor del Pueblo Andaluz, responsabilidad que Jesús Maeztu ostenta en funciones desde septiembre de 2024 ante la falta de acuerdo entre los grupos parlamentarios para proceder a su relevo.

Juanma Moreno ha indicado que todavía no ha empezado una "negociación" para ello, y ha señalado su intención de hablar "con todos los grupos" parlamentarios para ello, si bien ha recordado que los partidos --PP-A y Vox-- que apoyan al nuevo Gobierno andaluz representan ya una mayoría cualificada de "tres quintos del Parlamento", lo que permitiría el "desbloqueo automático de esta situación".

El presidente ha considerado que se está viviendo "un bloqueo absurdo" en torno a la renovación del Defensor del Pueblo, y ha puesto de relieve que el PP-A llegó "a un acuerdo" en la pasada legislatura con el PSOE-A entonces liderado por Juan Espadas, que decayó una vez que él dejó el cargo y fue relevado por María Jesús Montero, con quien "no fuimos capaces de llegar a un acuerdo y se ha bloqueado" este asunto, "hasta el punto que lleva ya un retraso de un año", según ha continuado Moreno.

El presidente ha remarcado que "la mayoría actual" de PP-A y Vox "nos permite desbloquear esa situación de manera automática, pero conversaremos y dialogaremos con todas las fuerzas políticas para intentar llegar a un acuerdo lo antes posible y desbloquear el nombramiento de Defensor o Defensora del Pueblo y los defensores adjuntos", ha puntualizado.