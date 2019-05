Moreno anuncia 40 millones para dos convocatorias de cursos de formación a trabajadores ocupados y desempleados

Publicado 16/05/2019 13:18:19 CET

SEVILLA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha anunciado este jueves que su Gobierno prepara dos convocatorias de cursos de formación, una destinada para trabajadores ocupados y otra para desempleados con compromiso de contratación, dotadas con 40 millones de euros, 20 millones para cada una.

Así lo ha indicado Moreno durante la sesión de control al Ejecutivo celebrada en el Pleno del Parlamento, en el marco de la pregunta formulada por la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, quien le interpelado en materia de formación y de planes de empleo.

El jefe del Ejecutivo andaluz, que espera poder lanzar ambas convocatorias "en el menor tiempo posible" en función del trámite administrativo, ha explicado que el objetivo de su Gobierno es que los trabajadores puedan volver a formarse "tras años de clamoroso abandono por parte de los gobiernos anteriores".

Ha garantizado que todas las políticas de su Ejecutivo están supeditas al objetivo de crear empleo y que ello se hará bajando los impuestos "porque en las comunidades donde hay mucha presión hay poca inversión", desbaratando "la maraña normativa" que espanta la inversión y reduciendo las trabas administrativas para dinamizar la economía y mejorar la imagen de Andalucía, "vinculada a corruptela".

Aguilera, que ha acusado a Moreno de "vender humo", ha criticado que "se autoproclame como autor del crecimiento del empleo en 100 días". "Con 100 días más será capaz de hacer una operación a corazón abierto", ha ironizado la dirigente de izquierdas, quien ha advertido de que los contratos de abril "serán los despidos de septiembre".

Tras apuntar que en Andalucía "más que una brecha con otras comunidades en materia de desempleo hay un gran cañón", Aguilera ha reprochado a Moreno haber colocado el empleo "al final de su apuesta política", centrándose únicamente "en preparar un ejército de mano de obra para el sector servicios, siendo incapaz de generar economía social".

"Sus políticas activas de empleo son cero y los cursos de formación ni están ni se les esperan", ha advertido la presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, quien ha acusado al actual Gobierno de que dedicarse durante 100 días "a decir que todo estaba hecho unos zorros".

AGUILERA: "QUIEREN DESREGULACIÓN Y EXPLOTACIÓN"

Aguilera ha afirmado que el Gobierno andaluz deja a los trabajadores "a los pies de los caballos y de la explotación laboral porque quieren mano de obra barata para que sea explotada sin escrúpulos". "Quieren desregulación, aumentar la tasa de explotación y de ganancia", ha alertado.

Junto a ello, ha dicho que a su grupo le duele escucharle hablar de emprendedores "porque quien levanta un país son los miles de hombres que van a trabajar todos los días; si el mundo anda es gracias a los asalariados y estamos hartos de que desprecien a estos trabajadores".

En su segundo turno, Moreno ha preguntado a Aguilera cómo se va a conseguir crear empleo sin los emprendedores y si los autónomos son "empresarios explotadores". Le ha afeado sus aseveraciones de "calibre hueso" y ha indicado que para crear empleo hay muchas fórmulas y recetas. "Las mías no son perfectas pero están probadas en otras administraciones y las que ustedes predican no sé dónde han tenido éxito", ha sostenido, al tiempo que le ha traslado que no cree en su modelo.

"No sé si su modelo es el de Cuba o Venezuela, pero lo que tengo claro es que ni en Cuba ni en Venezuela ni en ningún régimen se crea libertad, empleo y progreso", ha defendido el presidente de la Junta, quien ha preguntado a Aguilera si no se alegra de los buenos datos de creación de empleo registrados en Andalucía en los últimos meses.

Finalmente, ha destacado la experiencia de gobierno de IULV-CA con el PSOE-A, "con consejeros de IULV-CA sentados en estos escaños", y ha afirmado que durante esa época "no se mejoró la formación por el empleo, sino que se paralizó". "Debería usted bajar un poco el nivel de política de trazo grueso y poner los pies en la tierra porque solo hay un camino con el que progresar y es el que hemos puesto en marcha con el gobierno del cambio", ha zanjado.