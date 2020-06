Moreno anuncia que participará en la campaña de las elecciones gallegas

GRANADA, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, ha anunciado este martes su intención de participar en la campaña de las elecciones gallegas que se celebrarán el próximo 12 de julio, por invitación del partido y del candidato 'popular' a la reelección como presidente, Alberto Núñez-Feijóo.

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Moreno ha señalado que previsiblemente acudirá a Galicia el primer fin de semana de julio, un "par de días haciendo campaña por distintos municipios de la geografía gallega".

Por su parte, el vicepresidente de la Junta y líder de Ciudadanos en Andalucía, Juan Marín, ha indicado que aún no tiene decidido si acudirá a la campaña en Galicia y en País Vasco. "Estamos en gobierno, tenemos unas responsabilidades, y no podemos olvidarlo", según ha dicho Marín, quien ha agregado, no obstante, que estará a disposición de su partido en relación con una posible participación en ambas campañas, aunque aún no tiene cerrada ninguna agenda al respecto.