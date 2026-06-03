Moreno asiste al funeral de Villamandos: "Una pérdida muy dolorosa" de una "buena persona" y un "gran servidor público"

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, asiste al funeral del consejero andaluz José Carlos Gómez Villamandos, que ha fallecido a los 63 años de edad víctima de una enfermedad. A 3 de junio de 2026 en Córdoba (Andalucía, España - María José López - Europa Press

CÓRDOBA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha asistido este miércoles en Córdoba al funeral del que ha sido su último consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, que falleció ayer martes a los 63 años tras una larga enfermedad, y al que ha definido como una "buena persona" y "gran servidor público".

Moreno ha trasladado unas palabras de pesar a los medios de comunicación a la salida de la iglesia de La Trinidad de Córdoba, que ha acogido este miércoles una misa en memoria de Gómez Villamandos.

"Ha sido una pérdida muy dolorosa para el Consejo de Gobierno", ha indicado el presidente en funciones, que ha definido a Villamandos como "un gran servidor público a lo largo y ancho de su vasta carrera profesional y académica" en el ámbito de la universidad y como consejero en la Junta.

Ha añadido que a él se le debe "el legado de la Ley de financiación universitaria, que ha sido uno de los referentes a nivel de España" y que ha sido "copiada" en otras comunidades autónomas, y que fue fruto del "consenso con todos los rectores".

Moreno ha señalado que Gómez Villamandos era "incansable" y ha estado trabajando "hasta el último día" no sólo como consejero, sino también como candidato por Córdoba en las pasadas elecciones autonómicas del 17 de mayo.

"Sabíamos que tenía esta enfermedad, pero no esperábamos un desenlace tan rápido", ha expresado Juanma Moreno, muy afectado por el fallecimiento de Gómez Villamandos.

Moreno ha recordado que este es el segundo fallecimiento de un consejero de su Gobierno, ya que en abril de 2022, murió el que fuera titular de Educación y Deporte, Javier Imbroda, también por una larga enfermedad. "En siete años y medio hemos tenido que despedir a dos consejeros con funciones", ha lamentado.

"Amable, educado, simpático y correcto siempre", han sido algunos de los calificativos que el presidente en funciones ha dedicado a Villamandos, cuya pérdida ha "dejado un vacío muy importante" en el Gobierno. "No nos esperábamos este desenlace", ha señalado.