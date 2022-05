Moreno aspira a un gobierno monocolor como Ayuso: "Muchos socialistas dicen que me votarán para que tenga manos libres"

SEVILLA, 3 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha trasladado este martes que sus aspiraciones como "candidato" para afrontar las elecciones andaluzas de 19 de junio serían "tener un gobierno monocolor como el de Díaz Ayuso" en la Comunidad de Madrid, sin la presencia de Vox en él, así como ha asegurado recibir mensajes de apoyo de votantes socialistas quienes le trasladan que "esta vez me van a votar a mí" con el argumento de que "tenga manos libres para gobernar Andalucía".

En una entrevista con Onda Cero, recogida por Europa Press, Moreno ha abundado sobre ese posible recepción de voto socialista tras esgrimir la reflexión de éste que "como mi opción no va a salir, prefiero que gobierne usted solo a mal acompañado".

Sobre la viabilidad parlamentaria de un gobierno del PP con "la mayoría suficiente" que reclama Moreno, el presidente andaluz ha sostenido que "si mi opción está muy cerca de una mayoría suficiente, veo muy difícil que se tumbe ese gobierno" tras esgrimir que "no arriendo las ganancias a quien quiere tumbar a un gobierno próximo a una mayoría suficiente y que no lo permita gobernar".

Preguntado si sus aspiraciones se centran en una mayoría suficiente porque desecha la opción de una absoluta, Moreno ha argumentado que es una opción que percibe como "inviable, muy complejo, no me la creo", apreciación que ha sustentado en el hecho de que si "el centro derecha estuviese unido hoy podríamos hablar de mayoría absoluta en Andalucía" por cuanto ha sostenido que "está dividido en tres trozos".

Preguntado si le daría asco gobernar con Vox, Moreno ha asegurado que

"asco no es la palabra que utilizaría", un calificativo que sólo aplicaría a los partidos que "legitiman la violencia o el terrorismo" tras esgrimir que su vocación es sentir "el máximo respeto" por todos los votantes.

El presidente andaluz ha apelado entonces a "la Andalucía tranquila, liberal, de la clase media, la que salga a hablar, a la que no le gusta el ruido, la bronca, que es trabajadora, que cree en la ambición de esta tierra" para remachar entonces que "ésa es la que quiero que salga" a votar.

La opción de dejar votar a la lista más votada, como ha propuesto el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo, Moreno ha considerado que su partido "somos grandes damnificados en Andalucía en el ámbito municipal" y ha considerado que es "un debate interesante que tenemos que impulsar para que se permita tener estabilidad institucional", por lo que ha instado a encontrar "fórmulas para dar estabilidad al que tiene más votos para gobernar", aunque ha reconocido que "en dos décadas no hemos avanzado un milímetro" y ha sostenido que "es el PSOE el que tiene mucho que perder" porque "se apoya en partidos pequeños, a los que suma de uno a uno para gobernar".

Moreno ha rechazado recurrir a un argumento electoral como el empleado por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de establecer la disyuntiva "socialismo o libertad", por esgrimir que "cada Comunidad Autónoma tiene sus peculiaridades" y reconocer que "no utilizaría esto en esta Comunidad" y en ese caso apostaría entonces que "hablaría de avanzar, progresar".

"OLONA ES UNA CANDIDATA DE RECONOCIMIENTO MEDIÁTICO"

La candidatura de Macarena Olona a la Presidencia de la Junta como cabeza de cartel de Vox ha sido objeto de reiteradas preguntas a Moreno, quien ha considerado el valor de la apuesta de Vox al esgrimir que "es evidente que ha apostado por unas de las personas más emblemáticas en el Congreso de los Diputados", por lo que ha augurado que su presencia en Andalucía traerá consigo "una campaña intensa, dura, compleja, para conseguir el mejor resultado posible y ponerlo difícil porque su objetivo es ser fundamentales en los gobiernos de centro derecha".

"Ella es un candidata de reconocimiento mediático", ha señalado Moreno sobre Olona, quien ha admitido que entre "los posibles candidatos han apostado por la que pueda movilizar más".

Moreno ha reconocido que "no tengo ningún trato, no la conozco, no he hablado con ella de manera formal, informal, no quiero prejuzgar a nadie" y colegir que "hasta que no la conozca no puedo opinar" por cuanto ha estimado que "va en la línea que Vox mantiene en el país".

"Va en la línea de Vox, mantiene esa linea provocativa, contundente, que busca la atención de los medios, de los posibles votantes, con intervenciones salidas de tono, opuestas al uso habitual", ha proseguido afirmando el presidente de la Junta en su retrato sobre la candidata de Vox.

Con la referencia de que Olona está censada en Granada, Moreno ha trasladado que "no sé su nivel de arraigo, le tocará a ello demostrar en los 48 días" que quedan para las elecciones "demostrar que conoce Andalucía y su compromiso con esta tierra".

Moreno ha estimado que "el PSOE ha hecho de eso un argumento" en referencia a la llegada de Olona a la política andaluza, por cuanto ha reconocido que "me ha sorprendido el argumento de que le puede permitir resucitar a parte de su electorado".

En su análisis de la XI legislatura andaluza y las relaciones con Vox, Moreno ha considerado que "en un año no hemos tenido apoyo parlamentario de Vox", hecho que ha situado en que "nos retiró el apoyo sobre leyes fundamentales en el ámbito económico", para plantear entonces que "los andaluces tienen que decidir, reflexionar, que es lo que quieren para sus hijos, sus nietos", y considerar que "del PSOE sabemos donde nos llevan, es lo mismo de siempre, es lo mismo que Sánchez en España", para blandir entonces que el PP "es la gran fuerza central, con sus virtudes y defectos, con sus luces y sombras, es capaz de incorporar sus aspiraciones".

Moreno ha reprochado al PSOE que en Andalucía "ha hecho decaer la cultura del emprendimiento, ha apostado por la economía pasiva frente a la activa", un cambio de cultura que ha descrito se ha producido ya porque ahora "los chavales piden un crédito o dinero a sus familias para montar un pequeño negocio".

"Esa mentalidad ha cambiado", ha sostenido el presidente andaluz, hecho que ha atribuido a la influencia del gobierno de PP y Cs en Andalucía y colegir que ha habido "un cambio sustancial en Andalucía", para lo que ha demandado que "la Administracion es la que ayuda orientar y apuesta por ese talento".