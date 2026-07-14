Moreno augura un 2-1 de España en el partido de semifinales del Mundial ante Francia

1104191.1.260.149.20260714135726 Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en imagen de archivo. - Nacho Frade - Europa Press - Archivo

SALOBREÑA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha confiado en la victoria de España ante Francia en el partido de semifinales del Mundial de Fútbol, que se celebra este martes, y se ha decantado por "un 1-1 en el partido; prórroga y en la prórroga, 2-1 y España en la final", ha dicho.

A preguntas de los periodistas en Salobreña (Granada), Moreno ha opinado que la Selección española se enfrenta a la que "probablemente es la mejor Francia de la historia" y que si consiguiera ganar, lo que ha confiado que no suceda, alcanzaría la tercera final consecutiva lo que, a su juicio, da "el relieve del potencial futbolístico que tiene la selección francesa de hoy".

"Así que va a ser un partido muy muy difícil, tal como yo lo veo, muy complicado, pero evidentemente yo creo en España, creo en nuestros jugadores. Tenemos una selección maravillosa, con mucha ilusión, mucha fe y yo me decantaría por 1-1 en el partido; prórroga y en la prórroga, 2-1, España en la final", ha dicho cuando se le ha pedido que augure un resultado del encuentro.