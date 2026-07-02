Moreno, tras la bajada del paro: "Merece la pena dar continuidad al liderazgo andaluz"

Juanma Moreno, el martes en el Parlamento andaluz - María José López - Europa Press

SEVILLA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta, Juanma Moreno, ha manifestado este jueves, tras conocerse que Andalucía lidera por tercer mes consecutivo la caída del paro con 11.597 desempleados menos en junio y cae hasta 536.523, que merece "la pena dar continuidad al liderazgo andaluz".

"Andalucía impulsa a España. Más de la mitad de la reducción del paro en el conjunto del país durante el último año se ha producido en nuestra tierra", ha indicado Juanma Moreno en su cuenta en la red social X.

"El Sur crea empleo como nunca", según ha añadido Juanma Moreno, quien precisamente este jueves se somete ante el Pleno del Parlamento a la segunda votación de investidura como presidente de la Junta de la XIII legislatura andaluza.