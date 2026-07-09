Moreno comparece a las 13.30 horas en San Telmo para anunciar la composición de su primer gobierno con Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, junto al consejero en funciones de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Ramón Fernández-Pacheco, el consejero en funciones de Industria, Energía y Minas, Jorge Paradela, y la consejera de Sos - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, anunciará, a las 13,30 horas de este jueves, la estructura y composición del nuevo Gobierno andaluz, cuatro días después de su toma de posesión en el cargo.

La comparecencia del presidente ante los medios de comunicación será en el Palacio de San Telmo, sede de la Presidencia andaluza, en Sevilla, según ha informado la Junta en una convocatoria.

Se trata de un gobierno de coalición entre PP-A y Vox, formación que contará con Manuel Gavira como vicepresidente y consejero de Turismo, Desregulación, Justicia y Administración Local.

Además de la de Gavira, el gobierno contará con otras dos vicepresidencias que recaerán sobre el PP, según indicaron fuentes de la formación a Europa Press. Moreno ya adelantó que el futuro Ejecutivo está formado "probablemente" con 13 consejerías, la misma cifra que en la actualidad, y que la vicepresidencia de Gavira no sería "la única".

Tras el anuncio de este jueves, está previsto que se celebre este viernes el primer consejo de gobierno, tras la toma de posesión del nuevo equipo, en el que se espera la continuidad de la mayoría de los consejeros actuales.

Ninguno de los consejeros en funciones del actual Gobierno andaluz ha convocado actos públicos este jueves a la espera de que el presidente de la Junta anuncie la composición de su nuevo Ejecutivo.

En el año 2022 (cuando el PP-A ganó las elecciones de junio con mayoría absoluta), Juanma Moreno tomó posesión del cargo como presidente el 25 de julio y dos días después, el 27, dio a conocer la composición del nuevo Gobierno andaluz.

En esta ocasión, han sido unos días más los que el presidente se ha tomado para cerrar su nuevo Ejecutivo.