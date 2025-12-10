Moreno confía en que Málaga sea sede de la Autoridad Aduanera Europea y dice que sería "justo" para el sur de la UE

Archivo - Imagen de archivo del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Bruselas. - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

BRUSELAS 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado su confianza y deseo de que Málaga sea la sede de la Autoridad Aduanera Andalucía, y ha señalado que esto sería lo "justo" para el sur de la Unión Europea, toda vez que ya se ha decidido que otras instituciones de la UE se ubiquen en la zona norte.

En este sentido se ha pronunciado Moreno este miércoles en Bruselas, donde tiene previsto presentar la candidatura de la ciudad de Málaga como sede de la Autoridad Aduanera Europea (EU Customs Authority) en la sede de la Representación de España en la UE, y donde le acompaña el alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero.

Así, preguntado por las posibilidades de Málaga, ha dicho que la ciudad "está perfectamente preparada, capacitada. Es una ciudad madura, una ciudad muy bien conectada, interconectada, una ciudad europea, una ciudad mediterránea que cumple todos los requisitos para ser precisamente sede de una importante institución europea".

Además, ha dicho que ya se ha decidido que dos agencias para las que ya se ha resuelto su sede estén ubicadas en el norte. "Por tanto, creo que sería, a pesar de que hay mucha competencia, como no puede ser de otra manera, creo que sería sensato, razonable y, por qué no decirlo, también justo que en el sur de Europa, más al sur de Europa como está Málaga, pues pudiéramos también disfrutar de ser sede de instituciones, en este caso europeas, como es esa agencia".

En este punto, el presidente andaluz ha dicho que a Málaga "vamos a defenderla desde el Gobierno andaluz y la vamos a defender con recursos económicos, con presupuestos que nos piden además, y cumpliendo todos los ratios que nos han exigido. Y yo espero, no me cabe la menor duda, que el Gobierno de España defienda esa candidatura con máxima intensidad. Y además es quien mejor lo puede defender".

Abundando en el apoyo y defensa que de la candidatura pueda hacer el Ejecutivo central, Moreno ha dicho que España "como Estado miembro de la Unión Europea, tiene capacidades a través de la Reper, a través de la Embajada Permanente ante las instituciones europeas y tiene la capacidad de hacer lobbies, porque al final tiene que hacer lobbies con otras ciudades, hacer lobbies con otros países, hacer lobbies en definitiva con otros territorios para defender los intereses de España, que en este caso es la candidatura de Málaga".

El presidente de la Junta ha concluido a este respecto: "Espero, deseo y quiero confiar que Málaga sea finalmente designada. Eso es lo que deseamos todos, y sobre todo que el Gobierno de España tenga una implicación máxima, al máximo nivel, como lo va a tener en este caso el Gobierno de Andalucía".