Moreno confía en mantener una "mayoría suficiente": El PSOE "no es alternativa" y Vox es "siempre mejor en encuestas"

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha confiado este martes en volver a lograr una "mayoría suficiente" para gobernar en solitario en las próximas elecciones autonómicas --que tocan en junio de 2026-- y ha considerado que el PSOE-A "no es alternativa" en esta comunidad, mientras que Vox siempre suele tener "mejor" resultado en las encuestas que en los comicios.

Durante su intervención en el Foro ABC, en Sevilla, cuestionado sobre el barómetro del Centro de Estudios Andaluces (Centra) que se hizo ayer público y que arroja que el PP-A volvería a ganar las elecciones con el 40,7% de los votos y una ventaja de 17,4 puntos sobre el PSOE-A, de forma que los 'populares' podrían mantener o perder por un escaño la mayoría absoluta en el Parlamento, Moreno, ha precisado que esa encuesta "no dice que perdamos la mayoría absoluta" y ha defendido los trabajos que hace dicho ese organismo frente a las críticas que recibe de partidos de la oposición.

"El Centra siempre dice la verdad", ha apuntado Moreno, quien ha destacado que ese centro cuenta con grandes profesionales que llevan a cabo un "trabajo muy serio", y ha apuntado que la última encuesta que se publicó ayer arroja, por ejemplo, que el PSOE-A "no es alternativa en Andalucía" y que obtendría unos resultados "por debajo de lo que sacó en las elecciones" de 2022, por lo que "está en el peor resultado de su historia" y que después de casi un año de la llegada de María Jesús Montero a la secretaría general, "no es alternativa".

En cuanto a Vox, ha manifestado que "juega a romper" la mayoría absoluta del PP-A, en una "pinza" con el PSOE-A.

Ha indicado que tanto PSOE-A, que "es consciente de que no es alternativa" y que no puede "ganar las elecciones a día de hoy", como Vox, que sabe que "no puede ganar" las elecciones en el futuro lo que buscan es una "Andalucía inestable" que a "ambos les favorece".

"Yo tengo un ataque sincronizado en esta UTE, unidad temporal electoral, en la que PSOE y Vox están trabajando, en las que tengo ataques por la izquierda y ataques por la derecha, con un solo objetivo, que es derribar la mayoría absoluta", ha añadido.

A la pregunta de si en caso de perder la mayoría absoluta tras las próximas elecciones autonómicas estaría dispuesto a un pacto de gobierno con Vox, Juanma Moreno ha querido dejar claro que él quiere un "gobierno solitario" y que va a "pelear al cien por cien" por mantener la mayoría absoluta.

Se ha mostrado convencido además de que Vox "no quiere asumir responsabilidad de gobierno porque no tiene equipos preparados para gobernar y, cuando han tenido experiencia de gobierno en comunidades autónomas han salido huyendo con excusas perentorias". "Yo estoy convencido de que podemos mantener la mayoría suficiente para que Andalucía tenga estabilidad", ha indicado.

LAS ELECCIONES ANDALUZAS: "CUANDO DIOS QUIERA"

Sobre cuando serán las elecciones andaluzas, Juanma Moreno ha respondido que "cuando Dios quiera" y ha garantizado que serán "en la primavera del año 2026".

Además ha insistido en que si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, adelanta las elecciones generales a los primeros meses de 2026, él haría coincidir las elecciones andaluzas para no someter a los ciudadanos a dos procesos electorales tan seguidos en el tiempo.

Ha añadido como otra razón para la coincidencia electoral es que Andalucía tiene que "contribuir en la medida de sus posibilidades a cambiar el gobierno" de España. "En la medida que yo pueda voy a trabajar para cambiar un gobierno que es malo para el conjunto de España y pésimo para los intereses de Andalucía, y, por tanto, si Sánchez va a elecciones, nosotros iremos a esas elecciones", ha agregado sobre una posible coincidencia electoral en los primeros meses de 2026.

De otro lado, Juanma Moreno han sido preguntado sobre si ha "cobrado alguna vez en metálico de su partido", a lo que ha respondido que en el PP "siempre se paga a través de transferencia" cualquier gasto tras presentar una factura.

"Así es como funcionamos nosotros, con transparencia, que es la única manera de garantizar que nadie haga nada que no deba hacer", ha dicho Moreno, quien ha indicado que a él precisamente no le sientan bien "las chistorras", en referencia a lo que está saliendo a la luz del 'caso Koldo'.