IU confirma a Ernesto Alba como su candidato a la Junta y su objetivo de "consolidar" el espacio de Por Andalucía

Ernesto Alba, proclamado candidato de IU a la presidencia de la Junta de Andalucía en las elecciones autonómicas de 2026. - IU ANDALUCÍA

SEVILLA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora Andaluza de Izquierda Unida (IU), reunida este martes, 21 de octubre, ha proclamado al secretario general del Partido Comunista de Andalucía (PCA), Ernesto Alba, como candidato de la formación a la Presidencia de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones autonómicas, previstas para el año que viene, 2026, así como ha ratificado su "objetivo" de cara a dichos comicios de "consolidar y ampliar" el espacio político de 'Por Andalucía', la marca con la que IU concurrió a las elecciones autonómicas de 2022 en coalición con Podemos, Más País Andalucía --actualmente referenciada en Movimiento Sumar Andalucía--, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Verdes-Equo y Alianza Verde.

Así lo ha anunciado IU Andalucía en un comunicado en el que explica que la militancia de esta formación de izquierdas "ha ratificado" la candidatura de Ernesto Alba como candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía con el 91% de los apoyos en unas votaciones celebradas durante la pasada semana.

El resultado de estas primarias ha sido validado por la Coordinadora Andaluza celebrada en la tarde de este martes, que ha proclamado así a Ernesto Alba como candidato de la formación.

Desde IU Andalucía han querido "agradecer la participación y la implicación de la militancia, así como el ejemplo democrático que ha representado este proceso, que sitúa a Izquierda Unida como una fuerza política central en la vida social y política de nuestro país", según reivindican desde la propia formación.

Una vez finalizado este proceso interno, IU Andalucía "fija como su objetivo principal" el de "impulsar un acuerdo político amplio en el seno de Por Andalucía que permita consolidar y ampliar este espacio político llamado a ser clave para expulsar" al presidente del PP-A, Juanma Moreno, "de la Junta de Andalucía", que el líder 'popular' gobierna desde enero de 2019.