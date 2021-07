Moreno: Las consultas presenciales supusieron el 40% del total en junio y solo 12% de centros de salud cierra las tardes

PSOE-A pide al presidente que "escuche, actúe y solucione los problemas" de la sanidad andaluza

SEVILLA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado este jueves que las consultas presenciales en la Atención Primaria de la sanidad andaluza supusieron el 40 por ciento del total el pasado mes de junio, así como ha cifrado en el 12 por ciento de los centros de salud los que "cierran sólo por las tardes".

Son algunos de los datos que ha desgranado el presidente en el transcurso de la sesión de control al Gobierno andaluz, y en respuesta a la pregunta que le ha formulado la portavoz del Grupo Socialista, Ángeles Férriz, que se ha centrado en la situación de la sanidad andaluza.

Al respecto, la portavoz socialista ha advertido de que los profesionales sanitarios "están exhaustos" por la situación derivada de la pandemia, que vuelve a complicarse, y ha señalado que esta situación "requiere rigor, seriedad", que el presidente "escuche, actúe y solucione los problemas que tenemos encima de la mesa".

Tras señalar que la sociedad andaluza "no está bien atendida" actualmente en la sanidad, Férriz ha emplazado al presidente a "poner las vistas también en el futuro", y a ser "capaces de hacer entre todos un plan estructural de la Atención Primaria, consensuado, trabajado, serio, a diez años vista, donde abordemos el modelo de gestión de sanidad pública que queremos en Andalucía", así como "los profesionales y las inversiones que se requieren", un plan "que sea de los andaluces", ha añadido.

Férriz ha defendido así la propuesta que el PSOE-A ha registrado en el Parlamento para que se cree un grupo de trabajo en torno a la sanidad, algo que Juanma Moreno ha respondido saludando "efusivamente" que los socialistas se "incorporen a grupos de trabajo", porque "ha habido demasiadas ausencias del PSOE en reuniones y grupos de trabajo" sobre cuestiones importantes en lo que va de legislatura, según ha comentado.

ESFUERZO "INSUFICIENTE" PARA EL PSOE-A

Férriz le ha indicado al presidente que no niega el "esfuerzo" de la Junta en sanidad, pero sí cree que es "insuficiente", así como ha advertido a Moreno de que "es inútil que siga mirando al pasado y al Gobierno de España".

La portavoz socialista ha reprochado también al presidente que en los últimos 15 días "sólo ha visitado un pueblo de Andalucía, Algeciras (Cádiz), con la que está cayendo", y ha señalado que por eso, en su opinión, Moreno "no es consciente de lo que está pasando" en la comunidad, en pueblos de costa donde "están preocupados porque están cerrando" centros de salud por las tardes, según ha citado a modo de ejemplo.

Tras recriminar a Moreno que "no va a los pueblos para no ver la realidad, todo lo que no sea inaugurar y palmas no le interesa", ha preguntado al presidente "cuánto hace que no escucha a los sanitarios", y ha aludido al predominio de citas telefónicas en la Atención Primaria en Andalucía, y ha advertido de que, "en la sanidad privada, la atención es presencial desde hace meses, y cuando la gente no encuentra la atención adecuada en la sanidad pública, se hace un seguro privado", y Andalucía "es ya la tercera comunidad de España en seguros privados, con 400.000 seguros más".

MORENO DEFIENDE EL "ESFUERZO" DE LA JUNTA EN SANIDAD

Frente a ello, el presidente ha defendido que si en algo su gobierno, "de manera reiterada, está poniendo todos los recursos a su alcance, por convicción y necesidad, es en la salud", de forma que han "priorizado la sanidad en detrimento de otras consejerías".

Moreno ha subrayado que se ha realizado "un importante esfuerzo en mejorar la Atención Primaria, que no estaba y no está bien porque venía muy deteriorada" de los años de gestión socialista, según ha apuntado el presidente, que en esa línea ha lamentado la "herencia" recibida, y ha alertado de que "podemos encontrarnos en el drama de que, entre este año, el que viene y el siguiente, una parte importantísima de la plantilla de Atención Primaria desaparece" en Andalucía porque sus profesionales alcanzan la edad de jubilación.

Moreno ha remarcado que, desde 2018 hasta ahora, desde la Junta se han destinado "700 millones a la Atención Primaria", además de que se han contabilizado "un millón y medio de consultas más en el área de Familia, Pediatría y Enfermería en 2020 en relación a 2019".

Ha reconocido que la Atención Primaria recibe una "muy fuerte presión" que coincide con la época estival y las vacaciones de los profesionales sanitarios, pero ha destacado que, para este verano, la Junta ha ofertado "25.000 plazas" para dicho colectivo, lo que supone "un incremento del 86% respecto al año pasado", según ha valorado.

Moreno ha apuntado que la Junta va a "intentar por todos los medios que este verano", pese a la pandemia y las circunstancias actuales, "transcurra con la mayor normalidad posible", y "los pacientes puedan ser atendidos con calidad, tiempo y serenidad".

MORENO PIDE "AUTOCRÍTICA" A LOS SOCIALISTAS

"Creo que lo vamos a conseguir gracias al esfuerzo encomiable de nuestros profesionales sanitarios, que están siempre volcados", ha añadido el presidente de la Junta, quien ha reprochado a los socialistas que, entre 2008 y 2014, aplicaron desde el Gobierno andaluz "recortes" de 1.590 millones en sanidad, y, en su "último año", el Ejecutivo socialista "redujo en 800 las camas en hospitales públicos", por lo que ha recomendado a Férriz que desde el PSOE-A hagan "autocrítica" y reconozcan que "lo hicieron francamente mal en materia sanitaria".

Sobre la "presencialidad" en la asistencia en Atención Primaria, Moreno ha subrayado que no se puede olvidar "nunca" que "estamos en una pandemia", y ha defendido que en Andalucía, "siguiendo las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de las sociedades científicas y de la Organización Mundial de la Salud, priorizan las consultas telefónicas, pero las presenciales no se han dejado de hacer".

Además, ha comentado que, desde marzo pasado, "los centros de salud empezaron a ofertar las citas presenciales de solicitud directa", si bien, "en el ámbito clínico", en aquellas en las que "no es necesaria la presencialidad, la atención se hace vía telefónica, atendiendo a los criterios de los propios sanitarios", según ha abundado el presidente antes de señalar que, en mayo, se han realizado "1,5 millón de citas presenciales, una subida del 65% respecto a enero, y en junio la consulta presencial reepresentó casi un 40%" del total.

Tras destacar también que la lista de espera quirúrgica ha descendido un 31 por ciento" en Andalucía, Moreno ha pedido a Férriz que "no convierta en categoría lo que es la excepción", porque, además, "el 87,7% de los centros de salud están abiertos mañana y tarde", "el 12,3% cierran sólo por la tarde", y "el 97,8% de los consultorios locales están totalmente abiertas".

FONDOS COVID

Por otro lado, sobre los Fondos Covid a los que ha aludido la portavoz socialista, Moreno se ha quejado de que "los andaluces somos los españoles que menos" han recibido "en materia sanitaria"; en concreto, "118 euros por habitante, la cifra más baja de todas las comunidades autónomas" y 73 euros menos que la media de 191, según ha abundado. "Somos los peor financiados del conjunto de España, y no lo llevamos bien", ha lamentado.

De igual modo, Moreno ha replicado a Férriz que no era "consciente" de su agenda, porque de lo contrario sabría que es el presidente de la Junta "de la historia de Andalucía que más veces ha ido en visitas institucionales" a algunas provincias, y "el primero" que ha visitado algunos pueblos, según ha puesto de relieve.

"Creo que mi agenda es bastante intensa", y "quizá le moleste que vaya a algunos pueblos gobernados por socialistas y me aplaudan", le ha dicho también el presidente a la portavoz del PSOE-A en el Parlamento.