Moreno convoca este miércoles el Comité Ejecutivo Autonómico para activar al PP-A de cara al 29N

El presidente del PP de Andalucía y de la Junta, Juanma Moreno (d), y el secretario general del PP andaluz, Antonio Repullo (i), en la última reunión de la Junta Directiva Autonóminca del PP-A, el 14 de septiembre de 2026, en Sevilla - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, presidirá este miércoles en Sevilla la reunión del Comité Ejecutivo Autonómico del partido para activar el proceso de cara a las elecciones generales del 29 de noviembre.

La reunión se celebrará en el Hotel NH Collection de Sevilla a partir de las 18,30 horas y habrá una intervención de Juanma Moreno, que estará acompañado por el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo.

En la reunión se elegirá el comité de campaña, según ha informado este martes en rueda de prensa el secretario general del PP-A, Antonio Repullo, quien ha indicado que hay que adaptar el trabajo del partido a lo que acontecerá en estos casi dos meses, de precampaña y campaña electoral (que se inicia el 13 de noviembre).

En cuanto a las candidaturas a las elecciones generales, Repullo manifestó que serán "sólidas" y se elaborarán de acuerdo con los plazos que marca la ley: "Son unas listas muy importantes en las que, como hacemos en todas las convocatorias electorales, nos pensamos muy bien quiénes van a ser nuestros representantes" por cada una de las provincias, en este caso en el Congreso y Senado.

Señaló que esas candidaturas se conformarán en "común acuerdo" entre las direcciones provinciales y la dirección regional y la nacional y se analizarán los aspectos que se "puedan mejorar". "Habrá compañeros y compañeras que quieran seguir y otros que han cubierto un ciclo, tenemos que ver cada situación y cada candidatura en cada provincia, pero siempre pensando en qué es lo mejor para Andalucía, para cada una de las provincias y para España", según Antonio Repullo, quien recalcó que son "decisiones que no se pueden tomar a la ligera".

Respecto a si está previsto algún acto del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en Andalucía en próximas fechas, Repullo indicó que "ahora mismo no hay ningún acto previsto a corto plazo". En cualquier caso, señaló que se intensificará la actividad del partido durante toda la semana tras la convocatoria de las elecciones.