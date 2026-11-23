El presidente del PP-A y de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (i), interviene en los Encuentros SER con motivo de las elecciones del 29N. A 23 de noviembre de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). - María José López - Europa Press

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, ha considerado este lunes que su partido volverá a ser el más votado en Andalucía en las elecciones generales del 29 de noviembre, como ya ocurrió en las de julio de 2023, lo que supondría la quinta "victoria electoral consecutiva" en la comunidad, y se ha mostrado convencido de que el pacto de gobierno que alcanzó con Vox tras los comicios autonómicos del pasado mes de mayo no supondrá "desgaste o castigo" por parte del electorado.

Juanma Moreno se ha pronunciado así durante su participación, en Sevilla, en los Encuentros SER con motivo de las elecciones del 29N y tras publicarse la encuesta preelectoral que la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, sobre las elecciones generales del día 29, que arroja que el PP ganaría en Andalucía con una horquilla de 24 a 26 diputados en el Congreso, mientras que el PSOE lograría de 18 a 20 escaños; Vox, entre 11 y 14; Adelante Andalucía podría conseguir hasta cinco diputados, y Frente Amplio uno o ninguno.

"Las encuestas son encuestas, pero siempre es verdad que el Centra suele acercarse mucho al resultado final y se hace además con mucho respeto y con mucho rigor sociológico", según ha expuesto Juanma Moreno, para quien hay tres cuestiones "interesantes" en ese estudio electoral.

Se ha referido al hecho de que si el PP es la fuerza más votada en Andalucía el día 29, sería su quinta victoria consecutiva en la comunidad, lo cual demuestra que "la sociedad andaluza conoce al proyecto político que nosotros representamos y se siente de alguna u otra manera cómoda" con él.

Asimismo, Juanma Moreno ha llamado la atención sobre "la irrupción de Vox, que ha crecido y hay que reconocerlo", y sobre un PSOE-A "muy desdibujado, que en los últimos años se le ve como una delegación del sanchismo en Andalucía, con poca personalidad, con poca autonomía y con poca fortaleza", y que podría ir "hacia el peor resultado de su historia en unas generales" en esta comunidad.

Para Juanma Moreno, lo más destacado es que el proyecto Por Andalucía, lo que sería ahora Frente Amplio, "sería fagocitado, por un lado por el PSOE y por otro lado por Adelante Andalucía, que irrumpió ya con mucha fuerza en las pasadas elecciones autonómicas" del 17 de mayo, pasando de dos a ocho diputados, e irrumpe de cara a las elecciones generales "con la posibilidad incluso de tener un grupo parlamentario propio".

"Eso demuestra que hay una parte del votante de la izquierda que se siente decepcionado con la posición que han tenido Sumar o Por Andalucía en el Gobierno (central), que ha sido de sumisión, de apéndices del PSOE, y eso le lleva prácticamente a la desaparición en el escenario andaluz".

Sobre Adelante Andalucía, cuyo líder es José Ignacio García, ha indicado que es claramente de "izquierda, anticapitalista y soberanista, pero que tiene un discurso populista, sencillo y fresco, con un líder dinámico, que se mueve bien en las redes sociales y que ha captado la atención y el interés de una parte de la izquierda que se ha sentido decepcionada en los últimos años".

Para Juanma Moreno, en estos momentos hay cuatro provincias, entre las que ha mencionado a Sevilla, Málaga y Cádiz, donde se disputa o "baila" un escaño. Ha señalado que un objetivo fundamental es ganar por primera vez en la democracia en la provincia de Sevilla, donde siempre el PSOE ha sido la primera fuerza en elecciones generales.

"Yo creo que sería positivo porque la alternancia es la seña de identidad y la esencia de una democracia", según ha expresado el líder del PP-A, quien ha apuntado que en este momento la "distancia es muy corta" con el PSOE.

Ha insistido en que "no es bueno ni saludable que durante casi 50 años no haya habido alternancia en el ámbito de la provincia de Sevilla en unas generales": "Por tanto, yo aspiro a que se produzca por primera vez".

Sobre si cree que el pacto de gobierno que firmó con Vox tras las elecciones andaluzas del 17 de mayo puede tener alguna incidencia en los comicios generales del día 29, Juanma Moreno ha señalado que por lo que se está viendo en las encuesta, "no se aprecia que haya un desgaste o un castigo por parte del electorado andaluz sobre ese acuerdo político".

"No parece indicarlo, ni yo lo noto en la calle, ni lo vemos en la demoscopia", según Juanma Moreno, quien ha recalcado que durante la campaña que está realizando, a él "nadie en la calle" le ha reprochado el pacto con Vox en la Junta. "Es más, yo creo que la sensación mayoritaria es que las cosas siguen por el camino que estaban", ha dicho.

LLAMADA AL VOTO ÚTIL Y VOX

Respecto a las críticas del candidato de Vox a la Presidencia del Gobierno, Santiago Abascal, hacia el PP por hacer un llamamiento al voto útil, Juanma Moreno ha indicado que nadie debería enfadarse porque unas elecciones son una "confrontación electoral" en la que "confrontamos proyectos, modelos e intentamos convencer, seducir, atraer a los electores para que nos voten".

"Por tanto, claro que apelamos al voto útil", ha señalado Juanma Moreno, quien ha indicado que España tiene problemas muy serios "que van a requerir de la atención, del interés y de las energías del nuevo gobierno, y para gobernar hace falta gestores con experiencia de gestión", que "los tiene el PP".

"Por tanto, la columna vertebral de cualquier posible gobierno la tiene que tener el PP porque es el que tiene los equipos rodados y con experiencia", según Moreno, quien ha añadido que el PP tiene además "un punto más de equilibrio, de moderación o de centralidad que ayuda a insertar política hacia una mayoría social, en este caso, de los españoles".

Por tanto, ha considerado que "nadie debe molestarse" por esa apelación del PP al voto útil, al igual que Vox "intenta captar votantes en nuestro caladero", lo que "forma parte de la naturaleza de unas elecciones, el competir".