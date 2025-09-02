Moreno cree que Sánchez cometió "un enorme error" y "vulneró el respeto" al poder judicial con su crítica a jueces

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, recibe al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el Gobierno de Cantabria, a 2 de septiembre de 2025, en Santander, Cantabria (España). María José Sáenz de Buruaga, recibe hoy a Juan - Nacho Cubero - Europa Press

SANTANDER/SEVILLA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), ha opinado este martes que el jefe del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, cometió este pasado lunes "un enorme error" y "vulneró el respeto" que debe haber entre los tres poderes del Estado --ejecutivo, legislativo y judicial-- con su crítica a jueces que, en opinión del líder socialista, "hacen política".

En rueda de prensa en Santander tras la firma de un protocolo de colaboración con la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, Juanma Moreno se ha pronunciado así a preguntas de los periodistas sobre las declaraciones que este pasado lunes realizó Pedro Sánchez en una entrevista en TVE en la que señaló que "hay jueces haciendo política", y "políticos que tratan de hacer justicia", algo que, según lamentó el presidente del Gobierno, hace un "daño terrible" al poder judicial.

Juanma Moreno ha opinado que, con esas declaraciones, el presidente del Gobierno, "una vez más, se precipitó y vulneró uno de los principios fundamentales que tiene cualquier Estado de derecho, que es el respeto que hay entre los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial", tras lo que ha señalado que "desde la Presidencia del Gobierno se ha atacado de manera ostensible y directa a los propios jueces y magistrados".

"Lo han hecho ministros del Gobierno", ha remarcado Juanma Moreno antes de criticar que el presidente Sánchez "volvió a insistir" en dicha entrevista en Televisión Española en su "idea" de que "los jueces hacen política" y que, "en gran medida", los procesos judiciales que afectan a "su entorno personal" son "consecuencia de esa motivación estratégica desde el punto de vista político".

Juanma Moreno ha opinado que todo ello "le hace un enorme daño a la credibilidad de nuestro país, de nuestro Estado" español, así como "a la credibilidad de la Justicia", por lo que, a su juicio, Pedro Sánchez "comete un enorme error" con esas declaraciones.

De igual modo, el presidente de la Junta ha considerado que, en esa entrevista, se vio a un Pedro Sánchez "echando balones fuera", y ha considerado que el que preside el líder del PSOE es "el Gobierno menos transparente de la historia reciente de nuestro país", y ha criticado que su presidente "no asumió ninguna de las responsabilidades que tiene".

Moreno también ha puesto de relieve que, en dicha entrevista, le pusieron a Sánchez el vídeo de unas declaraciones suyas cuando era líder de la oposición al Gobierno de Mariano Rajoy (PP) diciendo "que alguien que no aprobaba dos Presupuestos" Generales del Estado, "lo que tenía que hacer de manera inmediata era disolver" las Cortes Generales y "pedirle la opinión a los ciudadanos", es decir, convocar elecciones.

"Bueno, pues estamos viendo cómo ahora ya están argumentando (desde el Gobierno de Sánchez) que, si no hay Presupuesto" para el próximo año 2026, "seguirían gobernando", ha criticado el presidente de la Junta, que ha censurado también que el dirigente socialista se considere "víctima del insulto", al igual que "sus ministros".

UN GOBIERNO "SIN MAYORÍA QUE LE RESPALDE"

En ese punto, Moreno se ha preguntado "a qué se dedica" el ministro de Transportes, Óscar Puente, ante "las 'cositas' que dice a través de las redes sociales", y ha añadido que este lunes "se vio que hay un Gobierno que está sin pulso, que no tiene ni una mayoría social ni una mayoría parlamentaria que le respalde, y que sólo tiene un objetivo, que es la supervivencia en el poder".

"Vimos a un presidente apagado, sin expectativas, sin ilusiones, sin generar esperanza ante un nuevo porvenir, y agotado en términos políticos", ha continuado opinando Juanma Moreno al comentar dicha entrevista a Pedro Sánchez en Televisión Española.

Sobre sus declaraciones en relación a los jueces, el presidente de la Junta ha concluido remarcando que "la primera obligación que tiene cualquier mandatario público es, te guste o no, no solamente acatar las decisiones judiciales, sino, por supuesto, no cuestionarlas en público, como se hace de manera constante y reiterada por parte de miembros del Gobierno y del propio presidente", según ha denunciado Juanma Moreno.

Al finalizar estas declaraciones, la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha señalado que no tenía "ni una coma que añadir" a lo dicho por su homólogo andaluz y compañero de partido, Juanma Moreno.