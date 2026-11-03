Moreno critica que la "dimisión planificada" de Puente "llega tarde" y recuerda que "Sánchez lo amparó tras Adamuz"

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atiende a los medios a su llegada a la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz en una imagen de archivo - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha criticado este martes la "dimisión planificada" de Óscar Puente como ministro de Transportes para intentar "blanquear" al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "llega tarde" y se produce porque se ha convertido en un "lastre electoral" para el PSOE ante los comicios del 29 de noviembre.

Moreno se ha pronunciado de este modo en una entrevista en Cuatro, recogida por Europa Press, después de la decisión anunciada por el ministro este martes ante la Diputación Permanente del Congreso, y que incluye la renuncia a ir en las listas del PSOE el 29N, seis días después del accidente ferroviario de Urda (Toledo) que ha dejado 69 víctimas mortales, y nueve meses después del siniestro de Adamuz (Córdoba) en el que murieron 46 viajeros.

"Era una dimisión que estaba planificada y que tiene mucho que ver con las encuestas que se han hecho de este fin de semana, y donde al final el que manda, el que lo puso, el que lo nombró, que es el señor Sánchez, ha visto que ahora mismo es un lastre desde el punto de vista político de cara a las elecciones del 29 de noviembre", ha añadido el jefe del Ejecutivo andaluz, que ha subrayado que Puente "no dimite, es invitado a marcharse como consecuencia de que las encuestas le van diciendo claramente que no puede seguir en el cargo".

En cualquier caso, Moreno ha defendido que la marcha de Puente "llega llega muy tarde porque el 18 de enero había razones más que suficientes para que hubiera dimitido o hubiera sido cesado", pero ha lamentado que Sánchez ha vuelto a "mostrar que para él lo más importante siempre es mantenerse en el poder y se ha dado cuenta de que tenía un lastre que pesaba mucho y ha invitado al ministro a que renuncie con este teatro con todo perfectamente maquinado".

Como prueba de ello, Moreno ha destacado que el anuncio de la dimisión se produce "curiosamente justo en el 'prime time' de los informativos de manera que pueda entrar directamente apelando a las bondades del PSOE" para "blanquear" a Pedro Sánchez, "que al final es el responsable de todo esto, porque fue quien nombró a Ábalos, nombró a Puente y es el que ha desmantelado las garantías que tenía nuestra Alta Velocidad".

En este sentido, se ha mostrado convencido de que Puente no hubiera dimitido por esta nueva tragedia ferroviaria si no faltase menos de un mes para las elecciones generales. "Óscar Puente es uno de los grandes activos del PSOE, ha acompañado a Sánchez a lo largo de los últimos 12 años y Sánchez no creo que hubiera prescindido de él, y prueba de ello fue Adamuz, que ya era un motivo más que suficiente para que hubiera renunciado en ese momento y sin embargo fue el señor Sánchez el que lo mantuvo en el poder, lo defendió, lo amparó y lo protegió hasta estos días".