Moreno critica que el Gobierno haya querido "imponer" reducción de jornada laboral: "Sánchez es un presidente perdedor"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en el Parlamento - ROCÍO RUZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha criticado este jueves que el Gobierno central haya tratado de "imponer" la reducción de la jornada laboral a través de un proyecto de ley que fue rechazado ayer en el Congreso de los Diputados y que evidenció que Pedro Sánchez es un presidente "perdedor", que no tiene ni "mayoría parlamentaria ni social".

En declaraciones a los medios de comunicación en la sede del Parlamento andaluz, Moreno ha manifestado que hay una cosa que es evidente y es que cuando uno quiere llegar a un acuerdo, "lo primero que tiene que hacer es molestarse y preocuparse por dialogar con quien piensa de manera distinta".

Y en este caso de la reducción de la jornada laboral, el Gobierno de España, que volvió "a fracasar en el día de ayer", según Juanma Moreno, tenía que haberse "sentado con el sector que representa a las empresas y con el resto de grupos y haber llegado a un acuerdo dentro del marco social".

"Eso no se ha hecho, se ha intentado imponer, y cuando las cosas se intentan imponer, al final pasa lo que pasa en un Gobierno que no tiene mayoría parlamentaria ni tiene mayoría social, y por mucho que se empeñe, es que no existe", ha agregado.

Para Moreno, Pedro Sánchez es un "presidente perdedor, que se repite elección tras elección, como estamos viendo con los presupuestos y con los principales proyectos de ley" del Gobierno, que está paralizado.

Respecto al hecho de que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, criticara ayer el rechazo a la reducción de la jornada laboral de los 25 diputados del PP andaluz en el Congreso, Juanma Moreno le ha replicado que lo que ella tendría que hacer es pedir a los diputados del PSOE andaluz que voten "en contra del cupo catalán cuando todo vaya a llegar y de los privilegios para Cataluña en materia de financiación".

Ha indicado que los 25 diputados socialistas andaluces "sí que votaron a favor de la amnistía y de todas las políticas que han favorecido al independentismo de Cataluña, y eso es difícil de entender en Andalucía".