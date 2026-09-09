Moreno defiende que acude a Granada tras los seísmos con "recursos" y "no solo para hacerse una foto"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se reúne con alcaldes de municipios afectados por los terremotos.- ÁLEX CÁMARA / EUROPA PRESS

GRANADA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido su decisión de visitar Granada cuando el Gobierno andaluz ha logrado articular recursos y soluciones para los afectados por los terremotos, como el paquete de 46,2 millones de euros que acaba de anunciar este miércoles, y no "solamente para hacerse la foto".

A preguntas de los periodistas sobre por qué no se ha desplazado antes a Granada con motivo de esta serie sísmica, que comenzó el pasado 14 de agosto, Moreno ha argumentado que en los primeros momentos de una emergencia "hay que dejar espacio a los técnicos", que son los que tienen que estar en "primera línea".

"Yo puedo venir a hacerme una foto el primer día, hay otros dirigentes que lo han hecho; que llegan el primer día de crisis, hacen una foto y ya no vuelven más, pero eso yo creo que es poco edificante para los ciudadanos", ha sostenido tras las críticas que ha recibido en los últimos días por este asunto.

Ha recordado que Andalucía es la comunidad autónoma con la mayor agencia de gestión de emergencias, con cerca de 5.000 efectivos, y despliega por tanto en estos casos un protocolo establecido en el que se trabaja de manera "muy planificada".

"En la primera línea cuando hay una emergencia siempre tienen que estar los técnicos (...) hay que dejarles espacio. Los políticos sobramos. Eso lo hemos visto en numerosas ocasiones, incluso muchas veces me lo han dicho a mí. Me han dicho, presidente, hoy no es el día", ha narrado.

Bajo esta premisa ha defendido que, políticamente, la emergencia ha estado cubierta "perfectamente" con la consejera de Vivienda, Rocío Díaz, --la mayor parte de solicitudes por daños se concentran en inmuebles--, y el Vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, que "ha estado aquí desde el minuto uno".

Moreno ha recalcado que su intención ha sido venir cuando se articularan los recursos necesarios para los afectados, una tarea en la que se ha trabajado "contra reloj" en pleno mes de agosto "teniendo que sacar de sus vacaciones a secretarios generales, a directores generales, a jefes de servicios, para trabajar en una modificación de crédito".

Aunque la semana pasada la Junta ya tenía el plan y se convocó una visita del presidente para presentarlo, Moreno explica que "lamentablemente" no pudo llegar porque se retrasó su vuelo y ha sido aprobado este pasado martes en Consejo de Gobierno.

"Venimos con datos, con recursos, con una evaluación", ha remarcado el presidente del Gobierno andaluz, opinando que es el modo en que deben de comportarse los dirigentes políticos aunque no sea "fácil" y no venir "solamente a hacer una foto".