Moreno defiende un andalucismo "moderno e inclusivo" y ve que "si mañana hubiera elecciones seguiría siendo presidente"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido el andalucismo "moderno e inclusivo" que representa su Gobierno y se ha mostrado convencido de que "si mañana o pasado mañana se celebraran elecciones andaluzas" seguiría siendo jefe del Ejecutivo autonómico.

Así se ha pronunciado el presidente durante una entrevista, en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla, en el ciclo organizado por la Cadena SER con motivo del próximo 28F y los 40 años de autonomía.

Ha manifestado que es una "evidencia" que la autonomía ha sido positiva para Andalucía, si bien ha querido distinguir entre dos etapas de esa autonomía: una primera, con una duración de unos 20 años, caracterizada por el progreso, por la ambición o por la ilusión, mientras que luego llegó una segunda etapa "de conformismo y dejación", en la que Andalucía empezó a perder oportunidades y trenes que han ido pasando.

Ha señalado que la izquierda ha dibujado durante muchos años un "monopolio de los símbolos andaluces", llegando a dar carnets de "buenos y malos", y ha querido dejar claro que su Gobierno no va a caer "en ese error". Ha indicado que él no entiende a un presidente de la Junta que no se sienta andalucista, que es ejercer la defensa de los intereses de los andaluces, y ha defendido el "andalucismo moderno e inclusivo" que representa su Gobierno y una Andalucía "grande" para que España también sea grande.

Respecto al hecho de que Vox, socio de investidura del PP-A, pida la eliminación del estado de las autonomías, el presidente ha indicado que desde la discrepancia se puede hacer autonomía y ha preguntado si alguien ha visto que él haya rebajado un "ápice" su autonomismo en defensa de los intereses de Andalucía. Ha recalcado que él habla "sin complejos" de andalucismo y del orgullo de sentirse andaluz.

En cualquier caso, señala que hay que tener en cuenta la voz de Vox, porque representa a 400.000 andaluces, y ha insistido en que no está de acuerdo con algunos planteamientos de esa formación, como el rechazo al estado de las autonomías. Ha recalcado que él sí cree en el estado de las autonomías, pero garantizando igualdad y los mismos derechos y obligaciones para todos los españoles.

De otro lado, el presidente ha expresado que si mañana o pasado mañana se celebraran elecciones en Andalucía, "probablemente" él seguiría siendo el presidente de la Junta. Sobre la encuesta del PSOE-A que apunta que este partido ganaría las elecciones y que PP-A, Ciudadanos (Cs) y Vox no sumarían mayoría absoluta, ha señalado que le da poca credibilidad a una encuesta hecha por una formación política.

El máximo mandatario andaluz ha dicho que siempre se toma las encuestas con mucho "respeto" y con una cierta distancia, porque aún quedan tres años para las elecciones andaluzas, lo que es una "eternidad" en política.

Respecto a las huelgas y protestas en la sanidad y en la educación, el presidente ha señalado que las respeta pero que no cree que haya "motivos que las justifiquen". Sobre la sanidad, ha indicado que, aunque hay cosas que mejorar, el ciudadano medio andaluz está "razonablemente satisfecho" con la situación de la sanidad pública, mientras que, en relación con las protestas en la educación por el nuevo decreto de escolarización, ha apuntado que detrás de ellas hay más bien una "motivación política e ideológica".

RELACIONES CON EL GOBIERNO CENTRAL

En cuanto a las relaciones con el Gobierno de Pedro Sánchez, ha indicado que ahora estamos en un "punto álgido" del "maltrato" del Ejecutivo nacional a Andalucía, sobre todo por el hecho de que este está sustentado sobre fuerzas independentistas que pretenden privilegiar sus relaciones con el Estado en detrimento de otros. Ha indicado que su obligación como presidente es defender que "todos los ciudadanos españoles tengamos los mismos derechos y obligaciones" y que Andalucía no sea "relegada" en las acciones del Gobierno central.

Critica que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "no haya sido capaz" de contestar aún a la última carta que le ha remitido solicitando una reunión, lo que evidencia que "no hay voluntad de querer entender y comprender" a esta tierra.

Moreno ha manifestado que él no persigue "confrontar" con el Gobierno central, sino "pedir justicia con esta tierra", y se ha referido a la necesidad de que se paguen los 537 millones del IVA. "Quiero que se cumpla la ley y que los recursos que son de Andalucía los tengamos los andaluces", ha apuntado.

Ha señalado que él quiere mantener unas relaciones cordiales con el presidente del Gobierno central, pero "es algo difícil cuando no solo no te abren la puerta, sino que además te dan un portazo". Ha expuesto que su intención es hablar con el presidente sobre la necesidad de un nuevo modelo de financiación, sobre el Brexit, sobre la Unión Europea o sobre infraestructuras ferroviarias prioritarias para Andalucía.

"Son muchos asuntos que afectan a los andaluces y necesitamos una interlocución con el presidente del Gobierno central", según ha insistido Moreno, quien ha apuntado que no encuentra "ninguna razón justificada" que pueda explicar la actuación del presidente.