Moreno defiende concentraciones "sin siglas" y "pacíficas" por Ceuta y pide a alcaldes de izquierda que sean "valientes"

1113769.1.260.149.20260902135551 El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en la concentración convocada por el PP en apoyo a Ceuta, en Bruselas - EUROPA PRESS

BRUSELAS 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido la concentraciones "sin siglas" y "pacíficas" que se van a desarrollar este miércoles ante ayuntamientos de España en apoyo a Ceuta y ha pedido a los alcaldes de los partidos de izquierda que sean "valientes" y estén "más cerca de sus vecinos que de sus siglas", en referencia al hecho de que formaciones como el PSOE hayan pedido no participar.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno desde Bruselas, donde este miércoles tenía agenda como vicepresidente del Comité de las Regiones Europeas (CdR), y ha acudido a la concentración convocada este mediodía por los miembros del PP en las instituciones comunitarias en defensa de Ceuta, en las escaleras de la puerta del Parlamento Europeo de la plaza de Luxemburgo. Moreno ha anunciado que se va a plantear, a través del Comité de las Regiones, "una declaración" a favor de Ceuta.

Juanma Moreno ha trasladado desde Bruselas, el "corazón de Europa", el "apoyo absoluto, sin fisura" tanto al presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, como a los ceutíes, que son "españoles y europeos que se sienten vulnerados desde hace más de un meses y que están viviendo una situación que jamás habían pensado que podría suceder en un territorio español y europeo".

"Estamos ante un acontecimiento gravísimo y por eso creo que es más oportuno que nunca que estemos en Bruselas, con las instituciones europeas y con los parlamentarios europeos, porque se ha vulnerado la frontera sur de España y de Europa", ha indicado Juanma Moreno.

Ha añadido que ante esa "grave" situación en Ceuta, alcaldes y alcaldesas han pedido a los ciudadanos de toda España que se muestre "solidaridad, cariño y respaldo" a los ceutíes y se reivindique la integridad territorial de la nación, mediante concentraciones, a partir de las 20,00 horas, en ayuntamientos.

Para Moreno, hoy es un día muy importante, no solamente porque es el Día de la Ciudad Autónoma de Ceuta, sino porque, según se ha mostrado convencido, muchos ciudadanos van a salir a "tapar las calles de muchas ciudades de España" al entender que "sienten que su país ha sido vulnerado, que su frontera ha sido vulnerada y que sus derechos han sido vulnerados y para exigir, de manera inmediata, la recuperación de la normalidad en esa bella ciudad de Ceuta".

"Todos tenemos que actuar con cohesión, unidad y determinación, porque se ha violado una frontera y, por tanto, desde el Gobierno de España y desde las instituciones europeas se tienen que poner todos los medios para que se restaure la normalidad en la ciudad de Ceuta", según ha recalcado Juanma Moreno, quien ha querido dejar claro que el Gobierno de Andalucía, comunidad "más cercana" a Ceuta, se va a "dejar la piel para que nuestros hermanos ceutíes recuperen cuanto antes su normalidad".

Ha manifestado que no logra entender las posiciones de algunos partidos políticos, en referencia al PSOE, "que están prohibiendo" a sus alcaldes y alcaldesas que puedan "salir a solidarizarse con sus compatriotas y con nuestros hermanos ceutíes y también de Melilla".

A su juicio, es "incomprensible" porque la manifestación convocada en la tarde de este miércoles es "pacífica" y va a expresar "la ternura del pueblo español hacia nuestros compatriotas y hermanos ceutíes".

Ha insistido en que "coartar la libertad" de alcaldes y otros cargos es un "enorme error" por parte de algunas formaciones políticas de la izquierda, y ha pedido a todos los alcaldes de Andalucía que "sean valientes" y que estén "más cerca de sus vecinos que de sus siglas". "No se está hablando de siglas, sino que se está hablando de España, de integridad territorial y del sufrimiento de 85.000 vecinos españoles que viven en la ciudad de Ceuta que no pueden desarrollar con normalidad su vida", ha dicho.

Juanma Moreno ha destacado además la "ingente labor" que están desarrollando los eurodiputados del PP para traer a las instituciones europeas "la grave situación" que se está viviendo en Ceuta y también por la que está pasando España y, por tanto, Europa.

Moreno ha posado junto a miembros del PP en las instituciones europeas, como los eurodiputados Dolors Monserrat, Juan Ignacio Zoido y Carmen Crespo, en las escalinatas del Parlamento Europeo, con las banderas de Ceuta y de la Unión Europea.