Moreno destaca el "éxito" de la manifestación del PP: Sánchez tiene que convocar ya "elecciones"

ALCALÁ DE GUADAIRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado el "éxito" de la manifestación convocada ayer domingo por el PP en Madrid contra un Gobierno central "acorralado clarísimamente por la corrupción", lo que debe llevar a Pedro Sánchez a convocar ya "elecciones".

En declaraciones a los medios de comunicación en Alcalá de Guadaira (Sevilla), Moreno ha expresado este lunes que la manifestación, a la que él no pudo asistir por estar con "gripe", fue "oportuna, porque hay razones más que motivadas para salir a la calle y exigir elecciones anticipadas" a Pedro Sánchez.

"Estamos ante un gobierno que está absolutamente muerto en términos políticos, paralizado, que no tiene mayoría social ni parlamentaria y que además está acorralado clarísimamente por la corrupción", según ha indicado.

A su juicio, se ha llegado "a un punto de no retorno y, por tanto, esa manifestación fue oportuna, fue positiva y fue un éxito dado el nivel de miles de personas que acudieron a ella", a pesar del corto periodo que hubo para convocarla.

Según Moreno, España "está en una encrucijada de la que solo se puede salir de una manera: Que los españoles hablen a través de las urnas y decidan qué quieren para el futuro, y dejemos atrás un gobierno que claramente está mortecino y que no tiene viabilidad de futuro".