Moreno destaca que "hermandades y cultura son puentes entre Andalucía y Cataluña" y aboga por "buscar objetivos comunes"

SEVILLA 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha subrayado que "los mandatarios deben intentar buscar objetivos comunes, en este caso desde una visión periférica como la que tienen Andalucía y Cataluña", y ha añadido que "la cultura y las hermandades sirven de puentes entre territorios".

Así lo ha manifestado antes de asistir a los actos de la Hermandad de Montserrat de Sevilla con motivo del milenario de la fundación del monasterio benedictino. El máximo responsable del Ejecutivo andaluz ha destacado que se trata de un día muy especial, porque "nuestras hermandades sirven de puentes entre territorios, en este caso entre Cataluña y Andalucía, que comparten numerosos vínculos".

En este sentido, ha recordado que también se celebra el 425 aniversario de la constitución de esta hermandad, fundada por catalanes que viajaron a comerciar con América. Asimismo, ha subrayado que "es muy interesante que la cultura y las tradiciones, una vez más, unan a Cataluña y a Andalucía", añadiendo que su objetivo es que "Andalucía, Cataluña y otros territorios nos entendamos, trabajemos juntos y busquemos metas comunes".

Por último, ha destacado que "Cataluña, la segunda economía de España, y Andalucía, la tercera, suman 17 millones de habitantes; entre ambos tenemos que colaborar y desarrollar proyectos conjuntos".