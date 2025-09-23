Moreno destaca el "liderazgo" y "autoestima" de Andalucía: "Queremos mirar de tú a tú a cualquier región de Europa"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, durante la presentación del nuevo digital económico del Grupo Joly, 'El Conciso'. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha apelado a la "autoestima de Andalucía" y a su "vocación de liderazgo", fruto de "la auténtica regeneración económica que está viviendo" durante la presentación del nuevo digital económico del Grupo Joly, 'El Conciso', una cita que ha presidido y que ha tenido lugar este martes en Sevilla. En este sentido, ha apostillado que la comunidad quiere "mirar de tú a tú a cualquier región de Europa. No somos menos que nadie".

Según ha informado la Junta, en su intervención ha destacado "los hitos más relevantes que está alcanzando Andalucía", como el "crecimiento del PIB por encima de la media europea y nacional", o los "30 meses seguidos liderando el descenso del paro" como algunos de los registros "más relevantes" que "han puesto a Andalucía en el foco".

El presidente ha asegurado que el mérito de este progreso "es de todos los que se esfuerzan día a día, empresas y autónomos, de cada trabajador", que son los que, junto a factores como la estabilidad política y la seguridad jurídica que intenta ofrecer la comunidad, "han hecho de Andalucía un lugar al que se mira con admiración".

Además, ha enmarcado que la séptima bajada de impuestos verá la luz con el próximo presupuesto de la comunidad para 2026 e incluirá beneficios fiscales en diversos ámbitos que ayudarán a los andaluces a tener más capacidad de ahorro. En concreto, ha incidido en que, hasta ahora, "las políticas fiscales del Gobierno andaluz le han supuesto a los andaluces 1.000 millones de ahorro cada año".

"Nos ilusiona que estamos en un gran momento y no queremos perder los trenes que nos están pasando por delante. Los queremos coger porque tenemos capacidad para ser líderes. Y eso pasa en buena medida por dar facilidades y ponerles las cosas más fáciles a los andaluces", ha concluido.