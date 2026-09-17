Moreno destaca ser el presidente que "más ha visitado las ocho provincias" y avanza que podría lanzar otra canción

1118055.1.260.149.20260917224805 El presidente de la Junta, Juanma Moreno, durante la presentación. - María José López - Europa Press

SEVILLA 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha destacado que es el presidente que "más veces ha visitado las ocho provincias andaluzas en la historia de Andalucía", una presencia en el territorio que, según ha defendido, le ha permitido tener "de una manera muy poliédrica" una visión de la comunidad y conocer de primera mano las inquietudes de distintos sectores de la sociedad. Además, ha avanzado que "amenazo con sacar otra canción más", después de la utilizada durante la campaña de las elecciones autonómicas del pasado 17 de mayo, titulada 'Kilómetro Sur'.

Durante la presentación del libro de Iñaki Ortega '¿De verdad quieres ser CEO? Liderazgo audaz', Moreno ha reivindicado que sus visitas por Andalucía le han permitido "poder sentarme con los agricultores, con los comerciantes, con los profesionales liberales, con sectores de economía pasiva o pensionistas".

"Todos ellos tienen algo que aportar y muchas veces tienes que aguantar una parte de crítica, pero siempre es constructivo, porque te dan un ángulo de visión que tú no tienes", ha señalado, para incidir en que "a veces te dan un ángulo de visión a la solución de un problema en el que ninguno de mi equipo había caído".

En este contexto, ha defendido que cualquier gobernante público o empresario debe "ser permeable y tener un equilibrio emocional para poder interpretar" lo que quiere la sociedad, así como "saber escuchar y entender".

LA CANCIÓN DE CAMPAÑA

En relación con la canción que utilizó durante la campaña electoral de las elecciones andaluzas del pasado 17 de mayo, bajo el título 'Kilómetro Sur', Moreno ha explicado que tomó la decisión pese a la oposición de su equipo. "La política está encanallada y polarizada y hay muchos grupos musicales a los que no les gusta que utilicen su música para un acto político y electoral y partidista", ha señalado.

Aunque ha apuntado que, una vez abonados los derechos de autor, "puedes elegir las canciones y no te puede decir nada", ha añadido que posteriormente los artistas pueden realizar declaraciones manifestando su oposición a su utilización y que "ha habido problemas en todos los partidos".

Ante ello, ha explicado que llegó a varias conclusiones. "Una, que teníamos que buscar algo muy nuestro. Y, segundo, interpretando a la sociedad, especialmente a los más jóvenes, era algo que ninguno de mis adversarios puede hacer", ha relatado.

En este sentido, ha considerado que la canción le permitió marcar "un eje diferencial" respecto a sus adversarios y, al mismo tiempo, acercarse "a una parte de la sociedad mucho más fresca, más joven, más dinámica". "Y amenazo con sacar otra más", ha bromeado.

MORENO REIVINDICA EL "LIDERAZGO" DE OBAMA

Al hilo de su reflexión sobre el liderazgo, Moreno ha señalado que ha seguido la trayectoria del expresidente estadounidense Barack Obama y ha recordado que tuvo ocasión de coincidir con él en dos ocasiones.

A su juicio, Obama es "un tipo que no solamente tiene una solidez intelectual, lo cual ya es algo muy preciado, un tipo sólido intelectualmente, de pensamiento reflexivo, sino al mismo tiempo tiene esa capacidad inspiracional que reúne ese magnetismo".

Moreno lo ha descrito como "líder para su tiempo" y ha apuntado que probablemente tuvo "luces y sombras" durante sus ocho años de Administración. No obstante, ha señalado que le parece "probablemente una de las referencias en el mundo de la política del siglo XXI", y ha añadido que existe "mucha diferencia con el resto de líderes que yo he podido conocer".