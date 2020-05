Moreno: Los criterios objetivos sobre el pase a la fase 1 han sido “superados por la subjetividad” del Gobierno

SEVILLA, 11 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que los criterios objetivos que se iban a aplicar para decidir el pase de la fase cero a la fase 1 de la desescalada, sin duda, han sido "superados por la subjetividad" del Gobierno central, al que ha expresado su queja por el hecho de que haya decidido mantener a las provincias de Granada y Málaga, al cien por cien, en la fase 1.

En declaraciones a Antena 3 recogidas por Europa Press, Moreno ha indicado que en las decisiones sobre el paso a la fase 1 no ha habido criterios "objetivos y claros" porque no se puede entender que la provincia de Vizcaya, con una incidencia de 70 contagios por cada 100.000 habitantes, pase a la fase 1 y, en cambio, no lo hagan las provincias de Málaga y Granada, donde la incidencia es de 7,2 y de 21,1 casos por casos por cada 100.000 habitantes, por debajo de los 63,7 de una comunidad como La Rioja, que también cambia de fase a partir de este lunes.

"Los criterios objetivos han sido superados desde la subjetividad por parte del Gobierno", según Moreno, quien ha criticado que no haya habido ninguna "explicación convincente" sobre la decisión de dejar a las provincias de Málaga y Granada al completo en fase cero. Ha apuntado que este hecho puede suponer un "impacto reputacional como destino seguro", teniendo en cuenta que son dos provincias con zonas costeras muy importantes, como son la Costa del Sol y la Costa Tropical.

A su juicio, las cosas no se han hecho con "criterios objetivos y de manera razonada y el Gobierno ha vuelto a tirar de la opacidad para no explicar" por qué unas provincias sí y otras no cambian de fase, mientras que en algunos casos las autorizaciones han sido por áreas sanitarias, algo que la Junta llegó a plantear con determinadas zonas de las provincias de Granada y Málaga y no se ha permitido.

"Lo que me preocupa es que no haya un criterio establecido común para todo el territorio", según ha dicho Moreno, quien ha apuntado que si hubiera "razones políticas" detrás de estas decisiones, serían las que ha "utilizado" el Gobierno central.

En este sentido, ha indicado que resulta "sospechoso" que el PNV sea un aliado fundamental del PSOE en esta legislatura y que el País Vasco haya dispuesto de "cotas mejores" que el resto de comunidades.

"Aquí no se han tomado medidas objetivas y nadie nos ha dado una explicación convincente", según ha sentenciado Moreno, quien ha indicado que hay un "malestar general" de muchas comunidades porque las cosas "no se han hecho con claridad y transparencia, sino criterios muy subjetivos".

Asimismo, ha indicado que le ha sorprendido enterarse por la prensa de que la vicepresidenta del Gobierno Carmen Calvo había llamado a algunos presidentes de comunidades y, en cambio, él no recibió ninguna llamada.

De otro lado, preguntado sobre el plan de playas que abordará este lunes el Consejo de Gobierno andaluz, ha indicado que, sin duda, se contempla que los aforos serán limitados, de manera que las playas estarán a la mitad o incluso por debajo del aforo habitual que siempre han tenido, porque hay que garantizar una distancia de dos o dos metros y medio. Ha manifestado que las policías locales jugarán un importante papel a la hora de controlar los accesos, mientras que los juegos colectivos no podrán estar presentes este año en las playas.

Ha manifestado que la Junta también está trabajando en resolver la cuestión de los horarios de salidas para los menores de 14 años para que no se concentren en las horas de más calor del día. Ha apuntado que se está haciendo una especie de "sudoku" para evitar la coincidencia con las personas mayores y más vulnerables.