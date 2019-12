Moreno dice que ERC se "cachondea" del Gobierno de Sánchez y alerta de la actitud "irresponsable y exacerbada" de Torra

Publicado 27/12/2019 15:57:54 CET

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este viernes que ERC se "cachondea" del Gobierno central en funciones que preside Pedro Sánchez, y ha alertado de la actitud "claramente irresponsable, exacerbada e inconsciente" que está manteniendo el presidente catalán, Quim Torra.

En rueda de prensa tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año, que se ha celebrado en Córdoba, Moreno ha manifestado que tiene la sensación de que desde que se produjo la moción de censura contra Mariano Rajoy, en España "no ha habido Gobierno" y nada "ha ido razonablemente bien para los españoles", porque el Ejecutivo de Pedro Sánchez, que ha hecho "cesiones a los independentistas", es "débil, errático y no tiene ninguna brújula ni un plan económico encima de la mesa".

Ha denunciado que el Gobierno de Sánchez ha estado permanentemente "inventando", intentando buscar "grandes titulares" e improvisando "en materia económica, social y de integridad territorial de nuestro país".

Asimismo, se ha referido a los "bandazos" de Pedro Sánchez, porque decía que no iba a pactar con los independentistas y que el marco constitucional era su límite y, sin embargo, ahora vemos como ERC "se cachondea del Gobierno en funciones de España" y del candidato a la Presidencia, porque esa formación está planteando que hasta que la Abogacía del Estado no diga lo que quiere escuchar, no se sienta a negociar.

Para Moreno, se está planteando una "grave erosión" de una institución como la Abogacía del Estado en "beneficio" de una investidura, deteriorando la calidad de nuestras instituciones y cediendo ante los independentistas, lo que es un

"gravísimo error histórico para España y Andalucía".

En cuanto a los gritos de libertad y de independencia que se produjeron en el tradicional concierto de San Esteban, que cada año se celebra en el Palau de la Música Catalana, en Barcelona, el 26 de diciembre, Moreno ha expresado que toda esa escenografía y "actitud exaltada y exacerbada de nacionalismo", le recordó mucho a lo que ocurrió en los años 30 del siglo pasado en el centro de Europa y a aquellas cosas que hacían algunos partidos políticos en Alemania.

"Me traen los peores recuerdos de la historia de nuestro continente", ha apuntado Moreno, quien ha expresado su preocupación por esa actitud "claramente irresponsable, exacerbada e inconsciente" que está manteniendo el presidente catalán, que asistió al concierto, y una parte de la sociedad catalana.