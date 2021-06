Moreno, "encantado" de mantener una reunión con Espadas esta semana: "Soy claramente municipalista"

SEVILLA, 21 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha manifestado este lunes que está "encantado" de mantener una reunión esta semana con el alcalde de Sevilla y candidato del PSOE-A a la Presidencia de la Junta, Juan Espadas, porque él es "claramente municipalista".

En declaraciones a Canal Sur Radio, recogidas por Europa Press, Moreno se ha pronunciado así al hilo de que Espadas anunciara ayer que el jueves mantendrá una reunión con él para abordar el impulso del municipalismo con la gestión conjunta de los fondos europeos de recuperación.

Moreno ha defendido que todos los proyectos que desde la Junta se han planteado al Gobierno central han sido "avalados por ayuntamientos" y que él es partidario de que los consistorios participen en la gestión de esos fondos, como le planteó al presidente del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, en la reunión que mantuvieron la pasada semana en el Palacio de la Moncloa.

El presidente ha indicado que aún se desconoce qué cantidad va a llegar a Andalucía de los fondos europeos Next Generation y están circulando cifras como unos 4.600 millones de fondos en gestión directa. "Hay mucha letra pequeña y opacidad y esperemos que cuanto antes no los aclaren", ha apuntado.

Ha recalcado que pidió a Sánchez que las comunidades y los ayuntamientos puedan gestionar también esos recursos, porque son las instituciones que conocen el terreno y pueden ser "más eficientes a la hora de traladar los recursos" porque saben donde es más urgente llevar a cabo inversiones y generar empleo.

De otro lado, el presidente ha insistido en que la Ley de Impulso de la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista) --que no superó el debate de totalidad ante el Pleno del Parlamento-- es una norma fundamental en la reactivación económica de Andalucía tras la pandemia del coronavirus, y ha anunciado que su Gobierno la volverá a remitir al Parlamento "previsiblemente en la primera quincena de julio".

Ha confiado en que cuando se vuelva a someter al debate de totalidad lo supere no sólo con el apoyo de Vox (socios de investidura del PP), sino también del PSOE-A, porque es una norma que reordena todo el sector del suelo y simplifica todos los trámites, al tiempo que ha sido muy demandada por el sector.

ELECCIONES ANDALUZAS

Juanma Moreno ha insistido en que no tiene intención de adelantar las elecciones en Andalucía, porque esta comunidad por no puede tener cinco meses su administración paralizada en unos momentos en los que las prioridades son las vacunación contra el coronavirus y la reactivación económica.

Ha señalado que es consciente de que podría sacar un "gran resultado" si convocara las elecciones el próximo otoño porque el PSOE-A se encuentra "divido", la situación de la oposición es "complicada" y también sus socios de gobierno de Ciudadanos (Cs) pasan por un "mal momento". Pero hacer ese adelanto electoral, según ha indicado, sería pensar en él y en su partido y "traicionar" a los andaluces.

Moreno ha agregado que Andalucía no puede estar parada en los próximos meses "con megáfonos y pancartas electorales" y ha defendido su "libertad" respecto a la dirección nacional del PP para convocar las elecciones andaluzas.

"A mí nadie me tiene que dar libertad, porque la libertad es mía, la decisión es exclusivamente mía, y nunca voy a poner mis intereses personales por encima de los intereses de Andalucía", según ha sentenciado Moreno, quien ha señalado que sólo adelantaría elecciones si no contara con una mayoría parlamentaria para sacar adelante las leyes y decretos del Gobierno. "No sería yo el que convocara las elecciones, sino que me forzarían a ir a un proceso electoral", ha apuntado.