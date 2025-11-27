Moreno espera nueva "mayoría de estabilidad" tras las autonómicas y avisa de "lo que pasa" con pactos con Vox

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, llega al hemiciclo del Parlamento andaluz para afrontar la sesión de tarde de la primera jornada del Debate de la Comunidad Autónoma. A 27 de noviembre de 2025 en Sevilla (Andalucía, España). Este jue - Francisco J. Olmo - Europa Press

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha confiado este jueves en lograr una nueva "mayoría de estabilidad" en las elecciones autonómicas de 2026, advirtiendo de que ya se ha visto "lo que pasa" cuando se producen pactos con Vox.

Así se ha pronunciado Juanma Moreno en su turno de réplica a la intervención del portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, en el Debate sobre el estado de la comunidad que se celebra este jueves y viernes en la Cámara autonómica.

Ha manifestado que si a Vox no le gustan las políticas que hace su gobierno, la "alternativa" son las del PSOE-A.

Juanma Moreno ha manifestado que él apela tanto a la estabilidad porque si no existe no está garantizada, por ejemplo, la aprobación de los presupuestos de la comunidad.

Y ha puesto como ejemplo lo que ha ocurrido en las comunidades donde el PP fue la lista más votada pero sin mayoría absoluta y tuvo que alcanzar pactos con Vox, que luego esta formación terminó rompiendo.

Ha añadido que en Extremadura se van a celebrar elecciones en diciembre porque Vox "no ha querido" aprobar los presupuestos autonómicos, y la "misma situación" en Aragón y Castilla-La Mancha.

"¿Usted quiere que en Andalucía el presupuesto de 2027 no lo podamos sacar si nos falta un diputado porque su grupo se va a encargar de que no aprobarlo y de hacernos prorrogar?", ha preguntado Moreno a Gavira.

"Porque eso es lo que harían y es lo que hicieron también en el año 2022 cuando se acercaron las elecciones", ha dicho Juanma Moreno en referencia a que en la anterior legislatura no contaba con mayoría absoluta y necesita del apoyo de Vox.

Por ello, el presidente ha confiado en una nueva mayoría absoluta del PP-A en las elecciones autonómicas, la "mayoría de estabilidad", como la ha llamado, porque ya "hemos comprobado lo que pasa a los gobiernos cuando no tienen esa estabilidad".

En relación con el tema de la inmigración, al que se ha referido Gavira en su intervención, el presidente ha insistido en que la inmigración "ordenada es necesaria", y, precisamente, en regiones como Andalucía con una baja natalidad y con un potente sector agrícola donde trabajan muchos inmigrantes, o en la construcción o en el transporte.

"La migración es necesaria si queremos mantener el ritmo de actividad económica y con esa actividad económica mantener los servicios públicos esenciales", ha expresado el presidente, para quien, sin embargo, el Ejecutivo de Pedro Sánchez es "incapaz de mantener la integridad territorial de nuestro país en todos los sentidos y, por supuesto, también en materia de migración", porque no tiene una "política de migración".

Una política de migración significa, según ha añadido, una migración "regulada, con contratos en origen y, por supuesto, con devoluciones también". Frente a una "migración ordenada", según ha añadido, lo que ofrece Sánchez es una "política de puertas abiertas y de descontrol".