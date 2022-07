Moreno espera una oposición "útil y constructiva" de Espadas y le plantea un "frente común" en defensa de Andalucía

SEVILLA, 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta en funciones y candidato a la reelección, Juanma Moreno, ha confiado este jueves en que el secretario general del PSOE-A y presidente del Grupo Parlamentario Socialista, Juan Espadas, lleve a cabo una oposición "constructiva, útil y exigente" y le ha propuesto conformar un "frente común" en defensa de los intereses de Andalucía ante el Gobierno central.

Así se ha pronunciado Moreno en su turno de réplica a la intervención de Espadas en el debate de investidura celebrado en el Parlamento. Ha apuntado que quiere creer que Espadas va a apostar por esa oposición útil y constructiva, pero que espera que no ocurra como en la anterior legislatura cuando el PSOE-A finalmente rechazó los Presupuestos andaluces de 2022, pese a expresar disposición al acuerdo.

Moreno ha expresado sus dudas sobre la disposición del PSOE-A a realizar una oposición realmente útil para los andaluces y a no instarlarse en el "no por el no": "Necesito ver hechos". Ha reprochado a Espadas que desde la celebración de las elecciones hasta ahora, sólo haya visto en el PSOE-A una acción "tremendamente crítica y dura" con el actual Gobierno andaluz en funciones.

"Le pido que ese crédito que tenemos puesto en usted lo confirme en ese ejercicio de la oposición que va a realizar en estos cuatro año", ha dicho a Juan Espadas, del que ha dicho que le "inquieta" la defensa que está haciendo del Gobierno de Pedro Sánchez, con independencia del trato que le dé a Andalucía. "No creo que sea rentable convertirse en el portavoz de Sánchez en esta Cámara", ha advertido a Espadas.

Moreno ha indicado que él creció políticamente viendo a un PSOE-A "robusto", con hondas raíces en Andalucía y que jamás se doblegaba al poder nacional del partido y, en cambio, el actual PSOE-A hace una defensa a "ultranza" y "sin complejos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Ha preguntado al dirigente socialista si va a estar al lado del Gobierno andaluz en las reivindicaciones de Andalucía ante el Ejecutivo central o no lo va a estar, y le ha planteado, de hecho, conformar un "frente común" para defender los intereses de esta comunidad.

Concretamente, le ha invitado a que se sume a la demanda al Gobierno central de un fondo transitorio de compensación mientras no se aborde la reforma del sistema de financiación autonómica; de las infraestructuras ferroviarias y en materia hídrica, y de convocatoria de la comisión bilateral Estado-Junta, entre otros asuntos.

"Encapsulemos los intereses de Andalucía y juntos los defendamos en beneficio de los andaluces", ha agregado Juanma Moreno, para quien esta nueva legislatura va a ser muy compleja por las situaciones económicas severas que se anuncian a nivel mundial. Ha indicado que sigue creyendo "en la posibilidad de acuerdo" con el PSOE-A.

Durante su intervención, Moreno ha trasladado la enhorabuena al PSOE-A por el anuncio sobre el nombramiento de la andaluza María Jesús Montero como nueva vicesecretaria general del PSOE. Ha indicado que espera y desea que esa presencia de dirigentes andaluces en la dirección nacional sirva para que haya una "mayor sensibilidad" del Gobierno hacia Andalucía y sea un acicate para que los asuntos y reivindicaciones legítimas de esta tierra sean tenidas en cuenta.