Moreno expresa "máximo respeto" a sentencia sobre el hermano de Sánchez que es consecuencia de una situación "muy fea"

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El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, interviene durante una visita al inicio de obras del tramo de autovía Casapalma-Cerralba, en Cártama (Málaga). A 14 de julio de 2026 en Cártama, Málaga (Andalucía, España). Juanma Moreno, ha presidido - Álex Zea - Europa Press
SALOBREÑA (GRANADA), 14 (EUROPA PRESS)
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha expresado este martes "máximo respeto" a la sentencia que ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y que es consecuencia de una situación "muy fea" en el ámbito público.
En declaraciones a los medios de comunicación en Salobreña (Granada), Moreno se ha pronunciado así después de que este martes se haya conocido que la Audiencia Provincial de Badajoz ha condenado a David Sánchez Pérez-Castejón a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por un tiempo de nueve años.
"Máximo respeto a un procedimiento que ha sido largo, que creo que ha sido muy garantista y que, por tanto, ha tenido una consecución, que es al final lo que se sospechaba", ha indicado Juanma Moreno.
En su opinión, con este caso se ha puesto de manifiesto una "situación muy fea, que deteriora la imagen de los servidores públicos y de los servicios públicos".