Moreno felicita a la atleta granadina María Pérez tras proclamarse campeona de Europa de medio maratón de marcha

Archivo - El presidente de la Junta, Juanma Moreno (i) impone la medalla de Andalucía al deporte, a María Pérez. A 28 de febrero de 2024, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo
GRANADA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado este sábado a la atleta granadina, María Pérez, natural de Orce, tras convertirse en la primera campeona de Europa del medio maratón de marcha, en el Campeonato de Europa de atletismo al aire libre, que se está disputando en Birmingham (Reino Unido).
En un mensaje publicado a través de su cuenta oficial de 'X', consultado por Europa Press, Moreno ha expresado su admiración por la deportista granadina tras ampliar su palmares con un oro olímpico, cuatro veces campeona del mundo y con dos europeos.
"María Pérez es de oro. La atleta de Orce se convierte en la primera campeona de Europa del medio maratón de marcha y suma un nuevo exitazo a su palmarés. Oro olímpico, cuatro veces campeona del mundo, y dos Europeos", ha destacado el presidente, resaltando que "Andalucía está muy orgullosa".