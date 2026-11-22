Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno. - Rocío Ruz - Europa Press

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado al piloto español Marc Márquez (Ducati), por proclamarsde por octava vez campeón del mundo de MotoGP después de terminar noveno este domingo en la carrera del Gran Premio de Portugal, vigésima primera y penúltima cita del Mundial de motociclismo.

"Marc Márquez sigue alargando su leyenda y es orgullo del deporte español. ¡Enhorabuena!", ha precisado el también presidente del PP andaluz, al tiempo de felicitar también al andaluz Dani Muñoz por ganar su primera carrera en Moto2.

En contexto, eel italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) y el español Jorge Martín (Aprilia), que a pesar de ocupar los dos primeros puestos del podio no han podido evitar el décimo título en el campeonato del de Cervera.

De esta manera, Márquez completa una temporada épica, en la que ha conseguido remontar los 102 puntos que le sacaba en junio Bezzecchi, por entonces líder, tras el Gran Premio de Italia. Se operó, se perdió dos carreras, y, contra todos y contra todo, regresó para aumentar su leyenda.