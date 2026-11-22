22 November 2026, Italy, Turin: Spanish tennis player Carlos Alcaraz celebrates with the trophy after defeating Germany's Alexander Zverev in their men's singles final match to win of the 2026 Nitto ATP Finals. Photo: Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/dpa - Mickael Chavet/ZUMA Press Wire/d / DPA
SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha felicitado este domingo al tenista Carlos Alcaraz tras proclamarse campeón de las Finales ATP, la tradicional Copa de Maestros donde compiten los ocho mejores jugadores de la temporada, al superar (6-2, 7-6(7)) este domingo al número uno del mundo, el alemán Alexander Zverev, en la final celebrada en el Inalpi Arena de Turín (Italia).
A través de su cuenta oficial de X, consultada por Europa Press, Moreno ha celebrado la hazaña del deportista, destacándolo como uno de los grandes del tenis.
"¡Maestro del tenis mundial! Histórico. Carlos Alcaraz se convierte en el tercer español en ganar las ATP Finals. Trabajo, tesón, talento, mentalidad... Un grande de nuestro deporte; enhorabuena", ha expresado el presidente de la Junta.