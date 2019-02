Moreno garantiza que bajará más impuestos que sucesiones y anima a los inversores a venir a Andalucía

Publicado 21/02/2019 14:13:00 CET

Pide no convertir el Parlamento en "caja de resonancia" de la campaña de generales y municipales

SEVILLA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha asegurado que el impuesto de sucesiones y donaciones "no va a ser el último" impuesto que se bonifique o se rebaje por parte del Gobierno andaluz recién llegado y, además, ha hecho un llamamiento a los inversores para que miren a Andalucía ahora que va a ofrecer "buenas oportunidades fiscales". "Andalucía ofrecerá buenas oportunidades fiscales y vamos a competir con las más grandes", ha añadido.

Moreno ha respondido a una pregunta formulada por su grupo parlamentario sobre el impuesto de sucesiones y donaciones en la sesión de pleno de este jueves. En torno a esto, el presidente ha trasladado que este impuesto "no será el último" que se rebaje porque el nuevo Gobierno andaluz va a "bajar impuestos con rigor", con "seriedad" y con "responsabilidad" pero todos pueden estar seguros de que "lo va a hacer".

"Tengan constancia de que ha llegado un nuevo gobierno para poner a Andalucía al nivel competitivo en el que siempre debería haber estado, entre las mejores comunidades en términos fiscales", ha señalado Moreno, quien ha precisado que la Andalucía que se quiere "dibujar" es la que "nació el 2 de diciembre" y sobre la que está "muy orgulloso" por poder "bajarle los impuestos a todos los andaluces".

Además, Moreno ha insistido en que Andalucía va a ofrecer "buenas oportunidades fiscales" y "nadie se va a tener que ir a censar fuera de la comunidad por la presión fiscal". Este camino de bajada de impuestos, según ha dicho, forma parte de una estrategia que va encaminada al apoyo al sector económico y al sector productivo. "Llamo a todos los inversores y empresarios, en esta tierra ha habido un cambio y no hay vuelta atrás", ha dicho el presidente, al tiempo que ha señalado que lo que la comunidad ofrecerá no se quedará en bajadas de impuestos, sino que se pondrán en marcha medidas también para "eliminar las trabas burocráticas".

UN AÑO DE "DECISIONES HISTÓRICAS"

Todo esto, según ha resaltado, hará que Andalucía sea una "mejor tierra para invertir" porque, tiempo atrás y a pesar de que siempre sido una "gran tierra para vivir", no era atractiva para traer negocios e inversiones. Ahora, eso es algo que el nuevo Gobierno "quiere revertir". "Será este un año de decisiones históricas, importantes, de calado y justas que se corresponden con los nuevos tiempos y nuevos vientos que van a llegar a nuestra tierra", ha añadido el presidente.

Con todo, Moreno ha pedido al PSOE-A y a Adelante Andalucía que "reflexionen" porque los impuestos "son importantes para mantener los servicios públicos" pero "más importante es atraer riquezas para generar empleo, para que haya más cotizantes y, por ende, mejores servicios públicos". Esto se corresponde, con "el círculo virtuoso de la economía" que "no tiene que ver con la ideología" sino con la "justicia y equidad", algo "fundamental" para que Andalucía crezca al ritmo de España y tenga "más oportunidades".

Moreno se ha preguntado "qué razón" tuvieron tanto el PSOE como Adelante Andalucía para posicionarse en contra de la bajada del impuesto de sucesiones si es un "impuesto injusto". En este sentido, el presidente ha relatado que personas que no tienen que ver nada con la vida pública le han confesado que estaban censados fuera de Andalucía porque este impuesto "les expulsaba". "Estábamos empobreciendo a nuestra comunidad y limitando unos ingresos que son naturales para el conjunto de los andaluces", ha dicho.

De otro lado, ha resaltado que el cambio ha sido "histórico" y no se ha limitado al cambio en el Gobierno, sino al modo de gobernar. Esta legislatura "es la del diálogo" y esto es algo que se mantendrá a pesar de que se tenga discrepancias con algunos grupos políticos de la cámara.

De este modo, Moreno ha asegurado que el Gobierno andaluz "va a tener siempre la mano tendida" y, de hecho, ya se están estableciendo conversaciones con los grupos para "asuntos fundamentales" para la comunidad. Además, ha manifestado que espera que el "calor y la tensión" de las próximas citas electorales "no provoquen distorsión" en el Parlamento para que no se convierta en una "caja de resonancia" de las elecciones, cosa que los andaluces podrían "castigar" en las urnas".

RIFIRRAFE ENTRE NIETO Y MAÍLLO

El parlamentario del PP José Antonio Nieto ha sido quien ha interpelado al presidente sobre el impuestos de sucesiones, sin embargo, en su discurso se ha dirigido al portavoz de Adelante Andalucía, Antonio Maíllo, y al PSOE para que abandonen la actitud de "grito e insulto" y no "rechacen en entrada" las propuestas que haya el Ejecutivo andaluz.

"Me temo que algunos no entienden bien a Machado y creen que hoy es siempre todavía y no, hay que hacer otras cosas, señor Maíllo", ha apuntado Nieto, refiriéndose al portavoz de Adelante Andalucía que ha nombrado unos versos del poeta durante su turno en el pleno. Aquí, ha recordado que los andaluces han reflejado en las urnas que "quieren otras cosas" y ha decidido dejar en la oposición a quienes "por la mañana criticaban al gobierno y por la tarde se tapaban la nariz para votar lo que el gobierno".

Maíllo, que ha pedido la palabra por alusiones a la Presidencia de la cámara y no le ha sido concedida, ha dicho desde su escaño a Nieto que le agradecía las referencias hacia su persona pero esta no era su sesión de control, "sino la sesión al presidente de la Junta". Acto seguido, una vez terminada la intervención de Nieto, ha tomado la palabra Juanma Moreno, a quien la presidenta del Parlamento, Marta Bosquet, trataba de dar la palabra desde que ha concluido el diputado 'popular'.

Antes de eso, Nieto ha dado la bienvenida a Moreno a su primera sesión de control en la cámara, un pleno que es "suyo y de todos los andaluces". Tras esto, ha comentado que fue el propio presidente de la Junta quien le pidió que durante el desempeño de sus labores como portavoz del Grupo Popular hiciera de este tipo de sesiones "no fuera lo que han sido" y se apartasen un tono de "acusación permanente" que la oposición actual en la anterior legislatura "aprovechaba para intentar descalificar a quien mantenía otra posición" diferente a la suya.

A pesar de esto, ahora el Grupo Popular "va a tender la mano siempre" para construir "mayorías más amplias" a las que sostienen el Gobierno. Nieto ha ejemplificado con el acuerdo de gobernabilidad al que llegaron PP y Ciudadanos que fue apoyado por VOX, un partido que "consiguió 400.000 votos" y sobre los que no se "aceptó ningún cordón sanitario" porque eso es algo que el PP "ha sufrido". "Me gustaría que Maíllo y el PSOE entiendan que esos cordones sanitarios hay que aplicarlos a quienes defienden el terrorismo y quieren romper España", ha señalado.

Nieto ha manifestado que se siente "orgulloso" de que en un mes de andadura del PP en el Gobierno se haya conseguido trasladar la "ilusión" a los andaluces que están comprobando "cómo funciona el cambio". En este punto, ha recordado que nadie puede decir que le ha "sorprendido" que de entre las primeras medidas de Moreno haya estado suprimir el impuesto de sucesiones porque es una reivindicación que el PP "ha traído desde el 2004" porque se trata de un "impuesto injusto para todos los andaluces".

Pero las reformas no se han quedado ahí, sino que Nieto ha recordado que con la reducción de las estructuras del Gobierno y de los altos cargos "se va a ahorrar unos 10,5 millones de euros". "Pero tampoco se queda ahí, señor Maíllo, se han puesto en marcha reformas vitales para el desarrollo de Andalucía como el plan para la agricultura, ganaderia y pesca, la sustitución del PISTA porque ya está bien de tirar fondos a la basura y se ha dejado clara la defensa del personal sanitario y de la educación", ha resumido.