Moreno insta a no generar "alarma" con la financiación universitaria y deja claro que los recursos "son habas contadas"

El presidente de la Junta de Andalucía en funciones, Juanma Moreno, en la toma de posesión del rector de la UCO, Manuel Torralbo.- ROCÍO RUZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 19 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha defendido este viernes el "esfuerzo" presupuestario del Gobierno andaluz en el sistema público universitario, "la mayor apuesta", con lo que eso "significa de esfuerzo del contribuyente y del Gobierno, porque son habas contadas: lo que quitamos de un lado, lo ponemos en otro".

En su intervención con motivo de la toma de posesión del rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, el presidente en funciones ha defendido que "las discrepancias --sobre financiación especialmente-- son necesarias, pero las alarmas innecesarias, no".

En este marco, con varios rectores presentes en la toma de posesión, Juanma Moreno ha subrayado la "responsabilidad" de los poderes públicos de "estirar el euro lo máximo posible porque los recursos, lamentablemente, son limitados". En esta línea, ha recordado la creación de una comisión técnica encargada de "afinar el modelo" de financiación, concretamente, para determinar cuáles son los gastos actuales de las universidades públicas en personal (capítulo 1).

Esta herramienta "nos permite evaluar los criterios y parámetros para calcular de una manera exhaustiva los gastos del personal universitario. El objetivo es alcalzar un marco financiero que tiene que ser equilibrado en el tiempo, en el que las universidades, en colaboración por supuesto con la Junta, puedan avanzar en la eficiencia de los recursos destinados a este apartado".

El "punto de partida", no obstante, es "óptimo", ha reconocido el presidente en funciones, para lo que ha dado varias cifras: 1.826 millones de euros, un 30% más que cuando Moreno asumió por primera vez las responsabilidades de presidente de la Junta en 2018. "Andalucía es la comunidad que mejor financia a sus universidades públicas", ha remachado.

"Hay problemas --ha apostillado--. No conozco ningún modelo que no los tenga", ha sentenciado Moreno, que ha querido poner el acento, no obstante, en el "presente y futuro" de las universidades, con un nuevo mapa de titulaciones que se ampliará "progresivamente" hasta el curso 2028/2029.

"El objetivo debe ser seguir siendo esa factoría de conocimiento útil, crítica y dinámica desde la que avanzar en progreso, empleo, riqueza y bienestar, consolidando las bases de una Universidad pública de excelencia, competitiva, internacionalizada, flexible y acompasada al mercado laboral están puestas y en desarrollo. No de cualquier forma, sino fruto del diálogo y el acuerdo con la comunidad universitaria", ha añadido.

El presidente en funciones de la Junta de Andalucía ha instado a los rectores, así como a sus equipos y al resto de actores que conforman la comunidad universitaria, a seguir "fortaleciendo" y "consolidando", desde la "escucha" y "diálogo" permanentes, la robustez y la competitividad del sistema público universitario de la Comunidad.

En el acto, Moreno ha tenido un recuerdo para José Carlos Gómez Villamandos, recientemente fallecido. "Compartimos un sentimiento de vacío, dolor y pena por no verle entre nosotros. Un hombre bueno en el sentido machadiano; que ha honrado con su inteligencia, compromiso y actitud el cargo que ostentaba desde julio de 2022. Echamos de menos su sentido de la responsabilidad y su capacidad para entender las sensibilidades del mundillo universitario y, muy especialmente, las de los Rectores. Afortunadamente, nos deja un valioso legado del que sentirnos orgullosos: la respuesta a todos y cada uno de los desafíos que debía afrontar la universidad pública", ha elogiado el presidente.