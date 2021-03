Moreno lamenta disturbios en Cataluña, que "no sintonizan ni con la mayoría de los catalanes ni con esta tierra moderna"

BARCELONA/SEVILLA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presidido este jueves el acto por el 28 de Febrero en Cataluña, que ha tenido lugar en el Palau Macaya de Barcelona, donde ha mostrado a las casas de Andalucía catalanas, en estos complicados momentos, el apoyo y el cariño de su Gobierno, al tiempo que ha lamentado los disturbios que se produjeron recientemente en la comunidad catalana, que "no sintonizan ni con la mayoría de los catalanes ni con esta tierra abierta, cosmopolita y moderna".

"Me siento profundamente orgulloso. Gracias al compromiso de los andaluces, hemos conseguido engrandecer, fortalecer y mejorar esta tierra. Cataluña no sería, probablemente, la Cataluña del todo igual si no existieran esos andaluces que han puesto su talento, trabajo y esfuerzo para que esta tierra salga adelante", ha añadido el presidente, para quien las comunidades andaluzas han encontrado a veces en Cataluña la "incomprensión de una parte de las instituciones o de una parte de la sociedad y se encuentran a veces obstáculos que no merecen".

"Vosotros lo único que estáis haciendo es bien a Cataluña, lo único que estáis defendiendo es la pluralidad y la diversidad que siempre ha tenido esta sociedad. Lo único que estaís defendiendo es la dignidad también cultural de una sociedad pujante y lo único que estáis haciendo es engrandecer, mejorar y fortalecer Cataluña", ha trasladado el presidente a las comunidades andaluzas.

Cataluña cuenta hoy con 164 comunidades andaluzas, compuestas por unos 30.000 asociados que, para Moreno, son los mejores embajadores de Andalucía y un estimable ejemplo de integración y convivencia. En total, se estima que más de medio millón de andaluces residen en esta comunidad, casi un 8% de la población catalana.

Durante su intervención, ha puesto en valor que las Comunidades Andaluzas, a pesar de la pandemia, han sabido reinventarse, poniendo en marcha numerosos instrumentos, como la comunicación digital, para facilitar la participación.

En este punto, ha destacado el I Encuentro Virtual de Jóvenes Andaluces que organizó la Junta y que reunió a más de 180 de todo el mundo, con diversos talleres y charlas.

Asimismo, ha asegurado que su Gobierno continúa trabajando para el retorno de los ciudadanos, estableciendo medidas de acompañamiento para todo aquel que quiera regresar a Andalucía. En relación con esto último, ha insistido en que próximamente su Ejecutivo abrirá la Oficina de Andalucía en Cataluña, donde las Comunidades Andaluzas tendrán un papel fundamental.

Por otro lado, ha recordado que en este 2021 se conmemoran los 40 años del Estatuto de Autonomía andaluz, que "ha sido un instrumento clave para la transformación de Andalucía". Ha remarcado que, desde el inicio de la legislatura, la comunidad autónoma está experimentando un importante cambio de la mano del nuevo Gobierno.

En este sentido, se ha referido a la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, la bajada del IRPF o del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, cuyo resultado ha sido un aumento del número de contribuyentes y una mayor recaudación.

También, ha hecho hincapié, por un lado, en que Andalucía ha sido, junto con Madrid, la comunidad que más empleo ha generado pese a la pandemia y, por otro, en las exportaciones en el sector agroalimentario, donde este año se han registrado cifras récord, siendo Andalucía la segunda comunidad que más exporta, sólo por detrás de Cataluña.

Igualmente, ha puesto el acento en las medidas de su Gobierno para la sostenibilidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático, a través de la Revolución Verde.

DISTURBIOS EN CATALUÑA

En cuanto al contexto político, ha mostrado su tristeza por las imágenes que se han podido ver en los últimos días en las calles de Cataluña que, a su juicio, "no consolidan ni sintonizan con la mayoría de los catalanes ni con esta tierra abierta, cosmopolita y moderna".

"Nada me gustaría más que ver una Cataluña rica, próspera y ejemplo para España", ha dicho, al tiempo que ha puesto de manifiesto su admiración aún más por el esfuerzo que están llevando a cabo las Comunidades Andaluces para realizar su labor, "defendiendo la pluralidad y la diversidad que siempre ha tenido esta sociedad".

A esta ceremonia han acudido el presidente de la Federación de Entidades Culturales Andaluzas en Cataluña, Daniel Salinero; la vicepresidenta de la Federación Andaluza de Comunidades en Cataluña, Yolanda Puga; el secretario general de Acción Exterior, José Enric Millo, y el director general de Relaciones con los Andaluces en el Exterior, Amós García Hueso, entre otras autoridades.

UNA DESESCALADA RESPONSABLE

Con respecto a las medidas que se aprobaron ayer en el Comité de Expertos, Moreno ha puntualizado que Andalucía está en una "desescalada responsable", por lo que ha pedido a los ciudadanos mantener la prudencia ante la Covid-19.

"Tenemos que hacerlo paso a paso, de manera responsable, con mucho rigor y sabiendo que cuanto más corramos más pronto puede pararnos en seco el virus", ha continuado.

En cuanto a la Semana Santa, ha considerado sensata, responsable y oportuna que la decisión sobre aperturas o cierres perimetrales en esa fecha sea tomada en común entre el Estado, a través del Ministerio de Sanidad, y las comunidades autónomas.