Moreno llevará este miércoles la crisis migratoria de Ceuta a la reunión del Comité de las Regiones de la UE en Irlanda

Archivo - El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en Ceuta, el pasado mes de agosto - Gabriela Sardá Núñez - Europa Press - Archivo

SEVILLA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, participará este miércoles en la reunión de la Mesa del Comité de las Regiones (CdR) que se celebrará en la ciudad de Mullingar, en Irlanda, país que alberga la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, y expondrá la crisis migratoria de Ceuta.

"La voz de Juanma Moreno será también la voz de los ceutíes, a quienes hace más de cincuenta días les quitaron su libertad, su normalidad y su seguridad", según ha manifestado este martes la vicepresidenta tercera de la Junta, consejera de Economía, Hacienda y Fondos Europeos y portavoz del Ejecutivo andaluz, Carolina España, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno.

La reunión del Consejo de Gobierno se ha adelantado a este martes precisamente por el viaje del presidente este miércoles a Irlanda.

Para España, es curioso que hasta la fecha, "ha dicho más Europa que el Gobierno de España en defensa de Ceuta".

Moreno acudirá a la reunión también en su calidad de copresidente del Comité de las Regiones de la UE.

Según ha informado la Junta, la mesa en la que participará Moreno abordará dos debates: El primero, centrado en la competitividad, la innovación y la resiliencia económica de los territorios de Europa, y el segundo girará en torno al acceso a la vivienda, especialmente entre los jóvenes.

La reunión concluirá con la adopción de la Declaración de Mullingar. Ese mismo día, en Dublín, el presidente participará en la Conferencia de Presidentes del Comité de las Regiones.

La reunión de la Mesa del Comité Europeo de las Regiones en Mullingar se reunirá bajo el lema 'Comunidades prósperas y sostenibles. Construyendo una Europa que funcione para todos los territorios' El evento forma parte del programa oficial de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea y está organizado por la Asamblea Regional del Este y Midlands y el Departamento de Vivienda, Gobierno Local y Patrimonio de Irlanda.

El encuentro congregará a altos dirigentes europeos, nacionales y regionales, entre ellos Kata Tütto, presidenta del CdR; Gillian Coughlan, presidenta de la Delegación Irlandesa ante el CdR, o Jerry Buttimer, ministro de estado irlandés.

Los debates se centrarán en dos desafíos clave a los que se enfrentan los territorios europeos. El primer debate, 'Transición hacia regiones más fuertes e innovadoras', explorará cómo las regiones pueden reforzar la competitividad, la innovación y la resiliencia económica, basándose en las perspectivas de destacados expertos en política de cohesión, investigación y desarrollo empresarial.

Un segundo debate será sobre 'El derecho a quedarse: oportunidades, servicios y calidad de vida en los territorios de Europa', donde se examinará cómo las regiones pueden crear las condiciones que permitan a las personas, especialmente a los jóvenes, permanecer y prosperar en sus comunidades.

La reunión concluirá con la adopción de la Declaración de Mullingar 'Un futuro por el que valga la pena quedarse', centrada en una sólida estrategia europea basada en el territorio que empodere a las autoridades locales y regionales, refuerce la política de cohesión, mejore el acceso al empleo, la vivienda y los servicios, apoye la resiliencia climática y la innovación, y garantice que las personas de todos los territorios tengan una oportunidad real de prosperar en las comunidades que elijan como hogar.