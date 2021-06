Moreno no irá a la manifestación de Colón pero rechaza los indultos del 'procés': "Da igual lo que diga Junqueras"

SEVILLA, 7 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP), ha explicado este lunes que, "por motivos personales", no va a estar en la manifestación convocada para el próximo domingo, 13 de junio, en la Plaza de Colón de Madrid contra los indultos a los presos del proceso soberanista catalán que desembocó en el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017, pero ha subrayado su oposición a que se concedan esos indultos por parte del Consejo de Ministros, y ha dicho que "da igual lo que diga" el líder de ERC, Oriol Junqueras, uno de dichos políticos encarcelados por ese proceso.

A preguntas de los periodistas en la presentación del proyecto del nuevo Hospital Cartuja-Macarena de Sevilla, el presidente de la Junta de Andalucía y del PP andaluz ha aludido así a la carta que ha escrito el líder de ERC, Oriol Junqueras, en la que admite que los indultos pueden "aliviar el conflicto", y en la que reniega de la vía unilateral, al asegurar que no es viable ni deseable.

Juanma Moreno ha dicho alegrarse de que Junqueras "se haya caído del caballo y haya visto la luz, y que por fin reconozca que no es deseable ningún procedimiento de carácter unilateral, y que la independencia es una utopía en España y Europa, y que no se va a producir nunca", pero ha apostillado que "eso no resta que se hizo un daño irreparable a nuestro marco constitucional y a la convivencia en Cataluña" con el proceso independentista, y, "sobre todo", que hay que tener "el máximo respeto a las autoridades judiciales que dictaminaron sentencia" y que, por tanto, se "tiene que cumplir".

Además, ha comentado que, al margen de Junqueras, "muchos otros dirigentes" de aquel proceso independentista "han dicho públicamente que lo volverían a hacer, y no muestran ningún tipo de arrepentimiento".

"SE QUEBRÓ LA LEGISLACIÓN VIGENTE"

El presidente andaluz ha remarcado que "el proceso de ruptura con la Constitución que se produjo por parte de los dirigentes del Gobierno catalán fue tremendamente traumático para España y Cataluña", así como que "se quebró el marco constitucional, de convivencia, y se quebró la legislación vigente".

"Después del 23-F no ha sucedido en España nada tan grave como lo que sucedió" en el otoño de 2017 "por parte de esa declaración unilateral de independencia por parte de las autoridades catalanas", ha sostenido Juanma Moreno, para quien "no se puede olvidar" ese hecho.

En esa línea, ha argumentado que "si queremos ser un país serio, cumplidor, que traslademos seguridad jurídica, tenemos que hacer valer nuestras normas", y "nuestra gran norma es la Constitución de 1978", según ha continuado el presidente de la Junta, que ha remarcado además que el Tribunal Supremo "se ha pronunciado recientemente de una manera clara" contra la concesión de dichos indultos.

"No estamos hablando de una persona, sino de decenas de dirigentes que asumieron la quiebra de nuestro modelo constitucional y de convivencia, y asumieron con conocimiento de causa el vulnerar el marco legal", ha indicado Juanma Moreno antes de apostillar que "eso tiene una responsabilidad, que fue asumida desde el punto de vista judicial a través de la sentencia que los jueces dictaron".

Para Moreno, "si queremos trasladarle al conjunto de ciudadanos de España, de Cataluña, del mundo, que España es un país serio, que tiene seguridad jurídica, respeta al poder judicial y sus propias normas y la Carta Magna, no podemos vulnerar esos principios".

MANIFESTACIÓN DEL DOMINGO

Sobre la manifestación del próximo domingo en Madrid, aunque él no vaya a acudir, ha defendido que "los partidos de la oposición tienen que manifestarse por lo que ellos creen y creemos", y ha remarcado que el partido en el que él milita, el PP, "cree en nuestro marco constitucional de convivencia".

"Creemos que no se puede sacar de la cárcel de manera unilateral por parte del Gobierno de España a unos señores juzgados en un sistema garantista como el español y donde han sido sentenciados", ha dicho Moreno antes de enfatizar que "no se debe, no se puede, no debería suceder en nuestro país", y de concluir, sobre los posibles indultos, que "no ha lugar a esa circunstancia que nos parece terriblemente injusta, que deja muy tocado al Estado de derecho y una enorme inseguridad jurídica de presente y de futuro".