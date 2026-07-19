Moreno, orgulloso de la sanidad pública andaluza y de sus profesionales tras superar un joven un linfoma de Burkitt

Un joven de 17 años, Javier, supera un linfoma de Burkitt en el Hospital Universitario Virgen del Rocío (Sevilla). - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado orgulloso de la sanidad pública y de sus profesionales tras superar un joven andaluz, Javier, de 19 años, un linfoma de Burkitt.

En una publicación en la red social X recogida por Europa Press, el presidente de la Junta se ha hecho eco de una "historia esperanzadora" de la que la familia del joven --diagnosticado en abril de 2024-- ha publicado un videoclip en agradecimiento al equipo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío.

La recuperación de Javier le permite ahora hacer vida "funcional plena" tras cumplir 19 años el pasado 7 de julio.