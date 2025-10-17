Moreno participa en Sevilla en el homenaje a los deportistas de élite del Programa Mentor 10

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, en el acto de homenaje a los deportistas de élite integrantes del Programa Mentor 10. - JUNTA DE ANDALUCÍA

SEVILLA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha participado este viernes en el acto de homenaje a los deportistas de élite integrantes del Programa Mentor 10, entre ellos Carolina Marín y María Pérez, celebrado en Sevilla.

Según ha informado el Ejecutivo andaluz en un comunicado, el objetivo principal de este evento es fomentar entre la población andaluza valores vinculados al deporte, así como promover hábitos de vida saludables.