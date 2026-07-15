Moreno pide "coordinación" al nuevo Ejecutivo andaluz PP-Vox: "Es fruto de dos partidos pero un solo Gobierno"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, atento a la toma de posesión de Manuel Gavira como vicepresidente segundo del Gobierno y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración local. - MARIA JOSE LOPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha pedido a su nuevo equipo de consejeros "entendimiento y coordinación" y ha subrayado que el flamante Gobierno es fruto de un acuerdo entre "dos fuerzas políticas, que representan a una amplia voluntad de ciudadanos de Andalucía, pero es un solo gobierno. Es un acuerdo de dos fuerzas políticas, pero un solo gobierno".

Así lo ha destacado Moreno en el acto de toma de posesión celebrado este miércoles en San Telmo después de que el incendio de Los Gallardos (Almería) del pasado viernes obligara a suspenderlo. Citándolos a todos por su nombre de pila, el presidente de la Junta les ha dicho a sus consejeros que confía en todos y cada uno de ellos para que "desde el minuto uno" trajaben con "lealtad" y defendiendo el "interés general".

"La mayoría del nuevo equipo tiene experiencia en la gestión y conoce la responsabilidad y la exigencia que supone pertenecer a este Gobierno. Estoy absolutamente convencido de que habrá un traspaso ejemplar y de que, en pocos días, se habrán conformado los equipos para que haya una rápida y eficaz gestión", ha prometido Moreno.

De hecho, el presidente andaluz ha recordado que ya está en marcha la elaboración del Presupuesto para 2027 a fin de que las cuentas estén "a tiempo" para contribuir a que Andalucía siga creciendo. "Da igual lo que los andaluces hayan votado. Se tendrán en cuenta los desos de los 785 municipios" de la comunidad.

Juanma Moreno ha reclamado a sus consejeros "cercanía, esfuerzo y gestión". "Van a ser años complicados que os exigirán sacrificios personales, pero Andalucía y España merecen todo ese esfuerzo", ha apuntado. En esta línea, ha garantizado además que el nuevo Gobierno va a trabajar "de la mano de la sociedad andaluza, y el diálogo volverá a ser un instrumento de todas las decisiones".

Diálogo "con todos aquellos que estén dispuestos a sumar por Andalucía y poner el bien común por encima de ideologías o intereses particulares". "Los andaluces señalaron la vía de la negociación y el acuerdo para dar estabilidad a Andalucía", ha concluido.